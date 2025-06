Duro enfrentamiento en 'De Viernes' con reproches entre Terelu Campos y Makoke

La esperada conversación entre Makoke y Terelu Campos en 'De Viernes' no sirvió para limar asperezas, sino para confirmar lo que ya se sabía: la relación entre ambas está completamente rota. Lo que durante años fue una estrecha amistad ha derivado en una tensión evidente, alimentada por años de silencio, reproches y caminos divergentes. El reencuentro, cargado de gestos fríos y palabras directas, dejó al descubierto las verdaderas razones de su distanciamiento.

Terelu Campos no esquivó el tema y puso sobre la mesa uno de los momentos clave que marcaron el final de su vínculo con Makoke: "Yo te avisé. No te voy a defender porque cuando veo a una mujer trabajando en la televisión todo el tiempo, no aporte nada al matrimonio. No creo que sea así y no lo voy a defender".

Además, Terelu Campos dejó claro que hay cuestiones legales en juego que han limitado su capacidad para abordar ciertos temas públicamente. Sobre todo los relacionados con Kiko Matamoros. Unos asuntos que, según dijo, solo podían tratarse "más en privado".

| Mediaset

Makoke, lejos de quedarse en silencio, respondió desde la herida: "Si eres amiga, lo que haces es preguntar qué es lo que pasa". Sin embargo, Terelu Campos fue contundente al defender su versión, recordando que intentó advertirla y establecer límites claros: "Donde sabía que trabajabas te dije: 'No me pidas que te defienda en algo en lo que no estoy de acuerdo, porque no lo haré'".

La conversación fue ganando intensidad a medida que ambas repasaban momentos del pasado en 'De Viernes'. "¿Te merece la pena pasar un mal rato por tres días de trabajo? Creo que te lo puedes permitir", cuestionaba Terelu Campos. Makoke, por su parte, respondió con una frase claro: "Trabajar siempre merece la pena".

Uno de los momentos más sensibles se produjo cuando Makoke recordó un desencuentro con Alejandra Rubio, que hoy aún le pesa: "La cogí en el pasillo y se lo dije. Fue algo puntual, le pedí perdón".

Finalmente, Terelu Campos fue clara: "Hubo un momento de desencuentro y nuestros caminos se han ido separando. No hemos coincidido en programas de televisión y no formaba parte de nuestra vida quedar a tomar un café".