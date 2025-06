Nadie imaginaba la última actuación de Bertín Osborne en 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu cara me suena' volvió a dejar espacio para el humor más disparatado de la mano de Bertín Osborne. El cantante, que ha dejado claro que lo suyo no son las baladas sino el country y el heavy, se enfrentó a un reto tan improbable como desternillante. Bertín Osborne se transformó en el Sevilla, vocalista de los Mojinos Escozíos, para cantar "Chow chow".

Con peluca, barriga falsa y actitud rockera, Bertín Osborne lo dio todo en 'Tu Cara Me Suena'. O casi todo, ya que la letra, repleta de doble sentido y con más trampas que una canción infantil, le jugó una mala pasada. Se le escapó la risa en mitad del tema, arrastrando con él al público y al jurado.

"Esto es historia de España. Un grande haciendo del Sevilla", celebró Manel Fuentes, visiblemente encantado con el momentazo en 'Tu Cara Me Suena'. Bertín, por su parte, desveló que no actuó sin antes consultar al original: "Se la he mandado hace media hora y se meaba. Me ha dicho que él quería estar aquí, pero que no ha podido".

| Atresmedia

Manel Fuentes, sin perder la sonrisa, le soltó: "Has empezado divinamente, pero luego ha habido un empacho de chow chows". Y Bertín, fiel a su estilo, intentó explicarse: "Es que la letra era muy profunda. La he querido cantar con entonación de recitación y bueno".

La crítica más directa vino de Chenoa, que no se cortó un pelo: "Te ha dado la risa en la parte más romántica. La salchicha ha sido la palabra clave". Y esa palabra se convirtió en el punto de no retorno de una actuación que terminó en caos cómico.

Sin embargo, Àngel Llàcer quiso resaltar lo esencial: “Hay una cosa que me encanta de Bertín y es que se lo pasa bien. Se ha reído en medio de la canción de él mismo y eso es maravilloso”. El propio Bertín Osborne lo confirmó sin rodeos: “Para eso vengo yo, para reírme”.

Florentino Fernández también vio el vaso medio lleno, aunque reconoció las dificultades: “Te creces ante la adversidad y la adversidad es que esta canción a ti no te pega nada. La voz no puedes... Es que, ¿sabes qué pasa? Hacer esta canción no es fácil”.