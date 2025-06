Lolita Flores no puede contener las lágrimas por lo visto en 'Tu Cara Me Suena'

La magia de Disney se volvió a apoderar del escenario de 'Tu Cara Me Suena', esta para tocar fibras muy íntimas. En la décima gala de la edición, Ana Guerra y Raoul ofrecieron una actuación que provocó un auténtico torrente de emociones en el plató. Y es que los participantes se enfrentaron a un reto delicado: interpretar el inolvidable "Un mundo ideal", el tema más emblemático de Aladdín.

Manel Fuentes ya anticipaba algo especial: "Podemos estar ante un gran número". Sobre una alfombra mágica teledirigida, los artistas recrearon el romántico vuelo por los cielos que tantas generaciones han soñado. La escenografía, impecable, sirvió de marco para una interpretación sensible y cuidada que transformó el ambiente de 'Tu Cara Me Suena'.

La actuación no solo fue aplaudida por su calidad vocal y puesta en escena, sino por el impacto emocional que provocó entre los presentes, especialmente en el jurado. Las cámaras de 'Tu Cara Me Suena' no tardaron en enfocar las lágrimas de Chenoa y Lolita Flores, visiblemente conmovidas.

| Atresmedia

"¡Yo pensaba que esto le iba a pasar a Lolita, con sus nietos!", bromeó Manel Fuentes al ver a la artista emocionada, un comentario que arrancó sonrisas incluso en medio de la emoción. Chenoa no tardó en confirmar: "Las dos estábamos llorando", justo en el momento en que Lolita, incapaz de contenerse, rompía de nuevo en llanto.

La cantante intentó explicar entre lágrimas lo que había sentido: "Me he emocionado, pero no por mis nietos", dijo con sinceridad. "La canción es maravillosa y a mí me lleva a ser niña otra vez, a cuando mis hijos eran pequeños. Mi hija era fan de Aladdín, los años pasan y crecen", añadía.

Aún sobrecogida, quiso agradecer la entrega de los concursantes: "Lo habéis hecho muy bonito y muy bien. Me habéis transportado [a otra época]".

Manel Fuentes cerró el momento con una reflexión que resumía la esencia de 'Tu Cara Me Suena': "Tiene mucho mérito que el arte al final se transforme en emociones que se comparten". Y mientras Lolita se secaba las lágrimas, añadía con ternura: "Ahora me recompongo y vuelvo a ser yo. Me he ido a la Lolita niña, madre y abuela".