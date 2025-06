Bárbara Rey se rompe como nunca tras lo emitido de Ángel Cristo JR en 'De Viernes'

Bárbara Rey ha reaparecido en el plató de 'De Viernes' coincidiendo con el lanzamiento de sus esperadas memorias. Y lo ha hecho enfrentándose a uno de los momentos más delicados de su vida: la tensa relación con su hijo, Ángel Cristo JR. Bárbara Rey, visiblemente afectada, ha tenido que revivir episodios muy dolorosos al enfrentarse en directo a imágenes inéditas de la última intervención de su hijo en 'De Viernes'.

Las imágenes mostraban a Ángel Cristo JR completamente descontrolado, en un estado de exaltación que ha impactado a todos en 'De Viernes'. Bárbara Rey no ha podido contener las lágrimas al escuchar sus gritos. Aunque ha confesado que no le ha pillado por sorpresa, el dolor sigue presente: "Me da mucha pena, un dolor tremendo, pero no me sorprende".

"Lo que sí me puede sorprender es que se ponga de esa manera por una carta donde habla mal del padre cuando él no tuvo relación con él desde que era muy jovencito. Y, en cambio, haya dicho la cantidad de barbaridades que ha dicho de mí. Me produce una enorme tristeza verle así", decía con la voz entrecortada.

El sufrimiento ha sido tal que Bárbara Rey ha pedido parar la emisión de las imágenes: "No puedo seguir viéndolo". Entre sollozos, añadía: "Es muy fuerte, siempre he tratado de que nadie supiera nada, pero bueno, ya está, no quiero hablar. A mi hijo le he querido siempre".

Sobre la posibilidad de una reconciliación, Bárbara Rey ha sido clara y firme: "Si quieres que te diga la verdad he llegado a una tesitura en mi vida, sé lo que he hecho por mis hijos, he hecho por los dos lo mismo y estoy aprendiendo a quererme, a salir adelante y a que las cosas que por muy importantes creamos que son tengan menos importancia. Si me perdona o no después de lo que me ha hecho, no me preocupa".

"Hay muchas mujeres que pasan por la misma situación que hemos pasado mi hija y yo, en la vida hay que ser valiente. El hecho de tener un hijo tenga tu sangre no significa que dejes que te destruya. Esto se lo recomiendo a cualquier madre que esté atravesando una situación semejante", explicaba con franqueza Bárbara Rey en 'De Viernes'.

"A raíz de esto me he encontrado con cientos y miles de mujeres que sufren muchas cosas a través de sus hijos. No podemos permitirlo, damos la vida por ellos, pero llega un momento en el que uno tiene que sobrevivir. Y si eso significa que uno no tiene que estar con un hijo, no se está con él", sentenciaba la invitada.