Bárbara Rey paraliza 'De Viernes' con una acusación contra el marido de Ángela Portero

La visita de Bárbara Rey al plató de 'De Viernes' terminó convirtiéndose en un cara a cara cargado de reproches con Ángela Portero. La invitada repasó algunos de los momentos más significativos de su vida, como su enigmático encuentro con Adolfo Suárez, negado en su día por la secretaria del expresidente. Bárbara Rey habló abiertamente sobre los amores que aparecen en su libro, algunos de ellos recogidos en un vídeo recopilatorio que acompañó la entrevista.

Sin embargo, Ángela Portero no tardó en cuestionar la versión ofrecida por Bárbara Rey, echando en falta nombres que, a su juicio, deberían haber sido incluidos: "Tú hablas de mucha gente. Con los que están vivos, no dices los datos y los que están muertos, sí hablamos con tranquilidad. A excepción de aquellos con los que te hicieron fotos, casi todas propiciadas por ti, compinchada con algún fotógrafo".

Las palabras no cayeron en saco roto y Bárbara Rey respondió con ironía y un dardo directo en 'De Viernes': "Sí, yo me compincho mucho. Lo aprendí de tu marido".

"Yo no he tenido a nadie porque yo no he vendido ninguna exclusiva y eso lo sabe muy bien Chelo García Cortés", añadía Bárbara Rey en 'De Viernes'. Ángela Portero, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de aludir a Antonio Montero, insinuando que él sí le hizo fotos, un asunto que quedó pendiente para ser tratado más adelante en la emisión.

Intentando reconducir la situación, Bárbara Rey lanzó un aviso claro a la periodista de 'De Viernes': "Ángela, cariño, no he venido dispuesta a discutir contigo y que me digas cosas que no puedes demostrar y que no son ciertas... Entonces, si sigues en este plan, me limitaré a no contestarte. No me gustaría que fuera así porque tú sabes que yo soy híper amable, pero no me gustaría tener que llegar a ese límite porque quiero que sea una noche de júbilo, de paz y de alegría".

Pese a ello, Ángela Portero insistió en su argumento reformulando su pregunta sobre si la vedette habría incluido más nombres en caso de tratarse de unas memorias póstumas. Bárbara Rey, con un toque de humor, replicó: "Por ejemplo el tuyo". Unas palabras que provocaron una reacción aún más molesta por parte de Ángela Portero, quien respondió sin rodeos: "No estoy aquí para aguantar tonterías".

De este modo, Bárbara Rey no dudó en aconsejar públicamente a su interlocutora: "La mayoría de veces que te pones en esta tesitura, no le gustas a nadie. Y te lo digo porque eres una muy buena profesional". A lo que Ángela Portero replicó en 'De Viernes': "Vaya, hombre, qué pena".