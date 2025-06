Escassi responde por fin a la mayor crítica de sus detractores en 'Supervivientes'

Si hay una acusación que ha perseguido a Álvaro Muñoz Escassi durante su estancia en Honduras ha sido la de estratega. El segundo clasificado de esta última edición de 'Supervivientes' ha sido calificado de frío y calculador por varios de su compañeros, que lo veían como el líder a la sombra. Tras la finalización del reality, el ex-jinete ha podido por fin responder directamente a todos sus detractores sobre este asunto.

Una acusación a la que el sevillano ha respondido sin ningún tapujo en el debate final de 'Supervivientes', con Sandra Barneda. Un programa marcado por las idas y venidas de la pareja estrella de esta edición, Anita y Montoya. Sin embargo, otro de los protagonistas ha sido Álvaro Muñoz Escassi, que se ha abierto como nunca al hablar de su estrategia en el concurso.

"A mi en todos los realities se me ha visto ser así, no me gusta cabrearme", se mostraba tajante con la presentadora. Según contaba el ex-jinete, su forma de ser es evitar el conflicto y centrarse en la supervivencia, donde se siente más cómodo. "¿Qué eso es una estrategia? Llámalo así si quieres", seguía explicando el concursante.

| Mediaset

La confesión de Álvaro Muñoz Escassi

Sin embargo, el concursante de esta edición de 'Supervivientes' ha ido un paso más allá y ha comparado su experiencia en 2009. "Lo que no he hecho ha sido organizar para ver a quién nominábamos, que es algo que sí hice en mi primera edición", narraba. "Me ha dado pereza", confesaba.

En este sentido, Álvaro Muñoz Escassi señalaba a Borja González como la verdadera mente pensante de su grupo. "Creo que todos los grupitos se han puesto de acuerdo para nominar", zanjaba el tema, asegurando que en su círculo ha sido el ganador el que se encargaba de eso.

Tras esto, el ex-jinete ha hecho una ronda respondiendo a algunas de las críticas de los colaboradores en plató. Entre ellos, Marta Peñate o Miguel Frigenti, que han apuntado que Escassi "no mostraba sus cartas a la audiencia".

"He pagado el precio en la final y he quedado segundo", sentenciaba entonces la actual pareja de Sheila Casas. Ha vuelto a explicar que su forma de ser es la de llevarse bien con todos y no enfrentarse. "No soy peleón, pero llega un momento que explotas", narraba él.

Otra de las insinuaciones a las que Escassi se ha enfrentado es a la de no dejar a las mujeres hacer el mismo trabajo que a los hombres. Unas acusaciones que venían de Makoke, que en su momento le acusó de no dejarla aportar al grupo. Según el ex-jinete, su forma de evadirse era hacer de todo en la isla. "Prefería hacer cosas que pelearme pero yo nunca decía quién tenía que hacer las cosas", zanjaba también el concursante.