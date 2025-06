Anita Williams confiesa la gran mentira de su relación con Montoya en 'Supervivientes'

Lo que Honduras había unido, parece que la vuelta a la realidad y la familia lo ha vuelto a romper. La historia de Anita Williams y Montoya ha sido uno de los principales ganchos de esta edición de 'Supervivientes'. Sus idas y venidas has sido protagonistas de gran parte de las galas del concurso, enganchando a la audiencia con su tóxica relación. Sin embargo, la vuelta a España ha terminado rompiendo por completo el vínculo entre ellos.

Y es que en las últimas horas no han dejado de salir informaciones sobre el distanciamiento de los ex-participantes de 'La Isla de las Tentaciones'. Según desvelaba Alexia Rivas, el sevillano había dejado de responder a Anita y la familia de él se habría interpuesto entre ellos. Una versión que la propia protagonista ha terminado confirmando en directo en el debate final del concurso.

"El 80% de lo que se dice es verdad y el otro 20 está mal contado", confesaba la catalana. Además, Anita Williams hablaba sin tapujos y aseguraba haberse sentido decepcionada con el que fue su pareja. A pesar de haber sido su gran apoyo en Honduras, parece que la idea de Montoya no era seguir con la relación ya en España.

| Telecinco

Anita Williams destapa la verdad

Durante un tenso enfrentamiento en el plató, Anita Williams ha terminado explotando y confesando la gran mentira de su concurso. En plena discusión,la joven se ha hartado de la actitud de Montoya y se ha dirigido a una de sus compañeras. "Makoke, perdón, tenías razón", exclamaba la joven, "en Playa Misterio sí que hubo sexo", desvelaba.

Así, la catalana desvelaba que habían mantenido relaciones íntimas en su estancia en Playa Misterio. Recordamos que Makoke ya les había acusado de haberlo hecho hace unas semanas pero, en su momento, ambos lo habían negado. Una confesión que hacía estallar por los aires los últimos cimientos de su relación con Montoya.

"Tengo una familia", explotaba el sevillano, entrando en brote y rompiendo a llorar. El de Utrera negaba categóricamente las palabras de su ex-pareja, asegurando que se sentía muy dolido con lo sucedido. "Que rastrero", no dejaba de repetir Montoya, fuera de sí.

"No eres el único que tienes familia", achacaba Anita, que también estaba muy dolida, entre lágrimas. "Ya me da igual si no me habla más", confesaba finalmente, con la voz entrecortada y dando punto y final a la relación que mantenía con el joven. Según aseguraba, se había cansado de mentir por él y tenía que mostrar la realidad.