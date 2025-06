Antonio Rossi destapa claramente la estrategia de Escassi en 'Supervivientes'

La tensión en 'Supervivientes' sigue en aumento por el distanciamiento entre los concursantes. Anita y Montoya van por un lado, mientras que el resto del grupo, encabezado por Álvaro Muñoz Escassi, está en otro. Todo esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', con opiniones distintas.

"Un par de semanitas más en Cayo Paloma y esto acaba como la novela de 'El señor de las moscas'", arrancaba el debate Joaquín Prat, mientras hacía el gesto de cortarse el cuello con el dedo.

"Mira que Cayo Paloma siempre da paz y la gente se suele llevar bastante bien", añadía Kike Calleja en 'Vamos a ver'. "Da paz, pero también es muy agobiante. En el otro lado te da la sensación de que en algún momento puedes salir corriendo selva a través, pero aquí estás rodeado por agua. Si viene una tormenta...", opinaba Carmen Borrego.

"Lo que importa aquí no es Cayo Paloma, es que Álvaro Muñoz Escassi tiene una estrategia, que es la que ha seguido todo 'Supervivientes'. Es la de estar en silencio todo el concurso y ahora enfrentarse a los que todo el mundo sabe que son los más fuertes y favoritos, que son Anita y Montoya", decía Pepe del Real en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Por su parte, Antonio Rossi ha apoyado la estrategia de Escassi en 'Supervivientes': "Ha conseguido cabrearlos y descuadrarlos solo con el me quiero ir. Llevan repitiendo el me quiero ir desde hace días, desde que lo dijo. Solo con esta tontería les ha descuadrado y les pone nerviosos, porque ven que tiene una estrategia y que les ha pasado por el lado. Ellos iban a su concurso, todo el mundo decíamos que Álvaro Muñoz Escassi no hablaba, que no decía nada. Ahora se ha destapado, bien, mal, peor o mejor, pero cuando él ha querido".

"Una final en la que Anita y Montoya se reparten el mismo favoritismo de la audiencia puede darle una oportunidad a un tercero. Por eso no quieren ver a Escassi ni en pintura", explicaba Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

"No veo nerviosos a ninguno de ellos. Están en la recta final y han visto un filón con las palabras de Escassi, para decir que falso es, que dice que se quiere quedar, cuando está diciendo que no. Pero nerviosos no creo que estén", concluía el debate Adriana Dorronsoro.