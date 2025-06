Joaquín Prat sentencia el concurso de Makoke tras su expulsión de 'Supervivientes'

Makoke se ha convertido en la última expulsada de 'Supervivientes', de forma inesperada este domingo. La concursante se ha quedado a las puertas de la final, luchando contra Anita los últimos minutos ante la salvación de la noche. La salida de Makoke de 'Supervivientes' ha sido debatida en el plató de 'Vamos a ver', con opiniones divididas.

De este modo, Joaquín Prat ha arrancado el debate felicitando a Makoke tras su paso por 'Supervivientes': "Chapó por Makoke. 95 días de concurso, ni ella misma hubiese pensado en sus mejores sueños que iba a llegar hasta el final. Con sus luces y sus sombras, como todos, pero más luces que sombras".

"Makoke es de las concursantes de 'Supervivientes' que más ha crecido durante el concurso. Empezó más floja, luego lo hizo bastante bien, aunque quizás las últimas estrategias que ha tenido, como ponerse en contra de Anita y Montoya y acercar su postura más con Escassi, le han perjudicado. Pero creo que tiene que estar muy contenta en general con su concurso", añadía Kike Calleja en el plató de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Creo que Makoke ha sido Makoke y eso le ha sumado. Ha sido como es ella, tejiendo tramas, metiéndose en todos los fregados, sin faltar honestamente el respeto a nadie, porque es su manera de ser, también es así fuera del plató. Solo recordar una cosa, que tiene 25 años más que la mayoría de los concursantes y en ningún momento se ha notado", opinaba Sandra Aladro.

"Parece que tiene 25 menos que algunos, porque la tía está como un toro. Creo que dentro la mayoría no la han tomado en serio y eso me da un poco de pena. La han tomado un poco como el pito del sereno", exponía entonces Alexia Rivas. "Pero ella se lo ha tomado todo con buena actitud, que ha sido lo bueno que ha tenido Makoke, su actitud", añadía Adriana Dorronsoro.

"Ha sido una de las concursantes más educadas que ha pasado por 'Supervivientes' y eso siempre debería jugar a favor de una persona. Ha aguantado hasta el final porque no inquietaba a nadie, nadie la consideraba una rival peligrosa. De hecho, cuando ha tenido que enfrentarse a los rivales potentes ha caído la primera", sentenciaba Alessandro Lequio.

Por su parte, Alexia Rivas reiteraba su opinión en 'Vamos a ver': "Se burlaban de ella. Se han burlado de ella en infinitas ocasiones, que es otra persona y les pone a caer de un burro y firmes. Pero Makoke no tiene ese carácter, ni picardía". "No tiene maldad, creo que las discusiones se le van a olvidar a los dos días, como con Terelu, no se trae enemigos", concluía el debate Antonio Rossi.