Emoción en 'Supervivientes' al expulsar a un concursante a las puertas de la final

Tras más de 95 días de aventura en Honduras, 'Supervivientes' calienta motores para celebrar su esperada gran final. Como cada año, solo 4 concursantes conseguirán alcanzar ese hito y plantarse en el icónico helicóptero que aterriza en el párking de Mediaset. Tan cerca de vivir ese emotivo momento, Anita Williams, Borja González, Damián Quintero, Makoke y Montoya se juegan la expulsión en una complicadísima nominación.

Recordamos que la gala pasada, Álvaro Muñoz Escassi logró alzarse como líder en una ronda de nominaciones muy igualadas. Unas votaciones tan divididas que provocaban que el ex-jinete fuera el único en librarse y que incluso no pudiera nominar directamente. Además, con la tensión más alta que nunca, la expulsión se ha resuelto este domingo, en el 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda.

Una expulsión sorpresa que ha pillado desprevenidos a los supervivientes, que están acostumbrados a vivir las eliminaciones en las galas de los jueves. Sin embargo, tras la salida de Pelayo Díaz, uno de los pilares de esta edición, el reality coge carrerilla y ya ha desvelado quién es el nuevo expulsado.

| Mediaset

A las puertas de la final

Una expulsión que ha iniciado no solo con los alegatos de cada uno de los nominados, sino también unas estadísticas de record. Y es que según desvelaba la presentadora, Damián Quintero ha sido el superviviente que más veces se ha alzado con el líderazgo, con 6 victorias. Le sigue Anita Williams, con un total de 4 y Borja González, con 3.

Por su lado, Montoya es quién acumula más nominaciones y salvaciones del público, con 7. Le sigue su ex-pareja, que ha salido a la palestra un total de 5 veces. Con estos datos, Sandra Barneda ha hecho un pequeño repaso por el concurso de 5 de los concursantes clave de esta edición de 'Supervivientes'. Tras ello, la catalana ha anunciado el cierre de líneas para conocer el nombre del expulsado.

En esta ocasión, los nominados se irán salvando en orden aleatorio y no por orden de más a menos votado. Un cambio radical a lo que se suele hacer normalmente, pero que mantiene la tensión y la incertidumbre hasta el final.

Tras ello, Damián Quintero ha sido el primer salvado de este 'Tierra de Nadie'. Una decisión que ha sorprendido mucho a sus compañeros, que mostraban caras de shock al conocer la decisión del público. Le han seguido Montoya y Borja, dejando el duelo de expulsión entre las dos chicas.

Finalmente, la salvada ha sido Anita Williams, lo que significa que Makoke ha sido la expulsada de esta noche. "Muchas gracias a todas las personas que han dedicado un minuto para votarme", se emocionaba la joven, que se ha emocionado mucho con la salvación.

"Esto es una barbaridad", se pronunciaba la expulsada, que estallaba entre lágrimas al conocer que debía abandonar 'Supervivientes'. "Yo he crecido personalmente aquí y me los llevo a todos. Tengo unos meses muy bonitos por delante y me voy muy muy feliz", se despedía la colaboradora, entre lágrimas.