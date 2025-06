Alexia Rivas señala ahora la contradicción de Montoya en 'Supervivientes'

El mal rollo entre los concursantes de 'Supervivientes' sigue aumentando mientras se acerca la final. Montoya y Anita viven cada vez más apartados del grupo y les han acusado de ni siquiera darles los buenos días. Este tema ha sido tratado en 'Vamos a ver', con opiniones divididas.

"No les dan ni los buenos días, ¿dónde ha quedado la educación?", se preguntaba Joaquín Prat. "Van a tener que hacer un puente de la concordia los dos grupos porque esto no tiene solución ninguna. Van a acabar...", opinaba Antonio Rossi.

"La educación no está reñida con nada, pueden estar enfrentados por lo que sea, pero los buenos días no se le niegan a nadie. Por ejemplo, muchas veces yo he estado enfrentado con nuestra compañera Alejandra Rubio, pero ella nunca me ha negado un buenos días", decía Alessandro Lequio. Una opinión que entonces reconfirmaba Antonio Rossi sobre 'Supervivientes': "Por eso digo, ponen algo de por medio o se van a quedar los dos aislados sin resultados ningunos".

| Mediaset

"Me hace gracia que Montoya y Anita hablen de educación que es precisamente de lo que más carecen y lo que menos han tenido en todo el concurso. Carecen de una educación absoluta. Son unos pedazos de maleducados, le han faltado el respeto a Makoke, a Pelayo, a todos sus compañeros, que ahora no pidan lo que no dan", opinaba distinto Alexia Rivas.

Por su parte, Alejandra Rubio lanzaba una pregunta: "¿Y a Anita y Montoya no les han faltado el respeto? ¿Escassi no les ha faltado el respeto? ¿No le ha faltado el respeto a Anita hablando de sus valores?". "Yo nunca he visto a ninguno de ellos insultar o hablar como lo hace Montoya, nunca lo he visto en toda la edición. Montoya lleva faltando el respeto, llamando lucifer y demonio a Pelayo. Es una persona muy maleducada", respondía Alexia Rivas.

"Y Pelayo le ha dicho que no sabe ni sumar, le ha llamado otras cosas", defendía Alejandra Prat al joven en 'Supervivientes'. Por su parte, Joaquín Prat lo tenía claro: "El buenos días y buenas noches son unos mínimos".