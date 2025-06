Emotivas reacciones tras el último parte médico de Álex Adrover en 'Supervivientes'

Este domingo, 'Supervivientes' vivió una de sus galas más tensas vividas en toda la edición. Más allá de las duras acusaciones que vertió Escassi sobre Montoya, también fue especialmente duro ver la gran caída que sufrió Álex Adrover en una de las pruebas. El actor se golpeaba la rodilla y era evacuado por los médicos del programa en riguroso directo. Esta noche, Carlos Sobera ha desvelado el veredicto médico sobre si el concursante puede permanecer en el concurso.

Todo sucedía durante una prueba de recompensa donde los concursantes se jugaban una jugosa comilona: unos cachopos asturianos. Un juego de fuerza en el que cada uno de los duelistas debían empujar por un lado de la estructura y que ponía a prueba la fuerza de los supervivientes.

Álex Adrover competía contra Montoya. Sin embargo, al inicio del enfrentamiento, la fuerza que ejercía el sevillano provocaba la caída del actor, que caía de espaldas sobre la estructura. Un duro golpe que ha provocado unos gritos de dolor que hacían enmudecer al plató y obligaba al equipo médico a intervenir de emergencia.

| Mediaset

Preocupación por Álex Adrover

Tras ese punto, Álex Adrover se pasó el resto del programa fuera de Palapa siendo inspeccionado por el equipo médico. A pesar de que Laura Madrueño trataba de calmar los ánimos, el actor solo pudo volver para conocer el destino de la expulsión sorpresa que se jugaba contra Damián Quintero. Finalmente, la audiencia condenaba al karateka, lo que significaba que Álex permanecía en el concurso.

Sin embargo, a pesar de la salvación a manos del público, el futuro del concursante seguía pendiendo de un hilo. Álex debía mantenerse aislado del resto de concursantes para valorar si la "luxación en la rótula derecha" que había sufrido le permitía seguir en Honduras.

Durante el 'Tierra de Nadie' de este martes, Carlos Sobera ha podido hablar con el concursante, que seguía apartado de la playa. "Lo primero, saludar a mi familia que estoy vivito y coleando", saludaba el actor, mostrándose de buen humor. También dedicaba un cariñoso mensaje para el equipo médico de 'Supervivientes' por el "gran trabajo que hicieron con mi pierna".

El actor se ha mostrado con fuerzas y motivado para seguir luchando por alzarse con el maletín de 'Superviviventes'. Sin embargo, la decisión final la tienen los médicos del programa, que valorarán si está en el estado físico adecuado para quedarse. "Después de todo lo que pasé, estoy sin dolor así que me puedo dar con un canto en los dientes", anunciaba el concursante, al regresar a La Palapa.

El veredicto de los médicos

| Mediaset

Un emotivo momento en el que Álex Adrover se fundía en un abrazo con sus compañeros de aventura y recibía una llamada muy especial. "Pase lo que pase estamos muy orgullosos de tí y de la huella de luz que has dejado en esa isla", iniciaba una Patricia Montero visiblemente muy emocionada. "Has dado una lección de humanidad en esa isla y este reality", le felicitaba la actriz, que alababa su concurso.

Finalmente, ha llegado el momento de conocer el veredicto del equipo médico. Según leía Carlos Sobera, la lesión sufrida obligaba a Álex a utilizar un "inmovilizador de rodilla durante 4 semanas". "Además, de una nueva valoración médico. Todo esto, hace imposible su continuidad en el programa", leía el presentador.

Una devastadora noticia tanto para el concurso como para su mujer, presente en plató. Ambos se han mostrado muy emocionados. "No me queda otra que escucharles porque no quiero sufrir ninguna lesión a largo plazo", se conformaba el actor, entre lágrimas.

Sin embargo, Álex Adrover se va con el cariño y el apoyo no solo de la audiencia de 'Supervivientes', sino también de sus compañeros. A pesar de la discordia y peleas que han azotado los Cayos Cochinos en los últimos días, todos se han levantado para despedirle. Ha sido especialmente duro para Borja González y Álvaro Muñoz Escassi, sus dos grandes apoyos en este concurso, que no han podido evitar echarse a llorar.

Una emotiva despedida nada más arrancar la recta final y que es solo una muestra de lo querido y respetado que el actor ha sido en esa isla. "Llevaros bien y muchas gracias a todo el mundo desde casa", se despedía Álex Adrover, abandonando La Palapa definitivamente.