Sheila Casas estalla a favor de Escassi y acusa a 'Supervivientes' de ocultar vídeos

Sheila Casas ha pasado de la discreción al ataque frontal. Aunque hasta ahora había optado por mantenerse al margen respecto a la participación de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes', la reciente controversia con Montoya ha hecho que ahora cambie su actitud. Su reacción en redes sociales ha sido tajante, lanzando duras críticas contra 'Supervivientes' y exigiendo explicaciones que, en su opinión, siguen sin llegar.

Todo estalló cuando Álvaro Muñoz Escassi acusó a Montoya de protagonizar un episodio violento con Anita. Según su relato, el joven habría insultado a la joven llamándola "puta" mientras realizaba gestos agresivos. Aunque los implicados negaron esta versión, algunos compañeros como Makoke y Borja González respaldaron el testimonio del jinete. Sin embargo, Anita matizó que las palabras exactas fueron: "Me cago en la puta".

El asunto escaló hasta el punto de requerir una intervención directa de la organización de 'Supervivientes'. En 'Conexión Honduras', Sandra Barneda leyó un comunicado que buscaba zanjar el tema: "El momento al que se está refiriendo Escassi es el momento en el que Montoya se va a la playa muy nervioso, alterado, haciendo aspavientos y acude Anita. Está muy nervioso, está propinando insultos, descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca".

| Mediaset

"No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita ni ningún tipo de insulto hacia Anita. Y Anita pide a la organización ayuda, porque me dice la organización que Montoya estaba teniendo un ataque de ansiedad. Anita pidió por favor que llamaran al equipo médico, y eso es lo que se produce", concluyó el comunicado.

Pero lejos de calmarse, el incendio mediático ha crecido con la intervención de Sheila Casas. A través de su cuenta personal, la ha mostrado su indignación por lo que considera una falta de transparencia por parte del programa. "Y la pregunta es: ¿Dónde están las imágenes de las que habla Álvaro?", dice, retando a la organización de 'Supervivientes'.

"La primera vez que relatan unas imágenes, pero no las ponen, y que dicen que han visto 'ellos', porque el espectador está claro que no.Entonces, ¿por qué no las han puesto?", escribió, cuestionando directamente el manejo del conflicto por parte de Telecinco.