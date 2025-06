Alexia Rivas sentencia el concurso de Montoya tras lo último en 'Supervivientes'

Uno de los últimos conflictos en 'Supervivientes' han sido las acusaciones de todos los concursantes contra Anita y Montoya. El grupo ha asegurado que la pareja no aporta nada en la supervivencia y están hartos de tener que mantenerles. Todo esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', donde los colaboradores se han posicionado claramente.

"Esto vas a cualquier empresa y siempre va a haber alguien que se queje de los dos o tres que no dan un palo al agua", arrancaba el debate Joaquín Prat. "En este caso no puedo defender a Montoya y Anita porque es verdad que no hacen nada. Solo digo que hasta ahora no habían dicho nada de lo vagos que eran, que podrían haberlo dicho antes", añadía Adriana Dorronsoro.

"La explicación que dan ellos a esa pregunta tiene todo el sentido porque antes eran muchos más y te tocaba pesca un día y otra vez a los cinco días. Pero ahora quedan tan pocos que los que pescan les toca más", defendía al grupo mayoritario Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'. "Pero no entiendo por qué no se han repartido las tareas, que digan que hoy vayan a pescar porque ellos están cansados de hacerlo todos los días en lugar de saltar así por los aires", opinaba también Alejandra Prat.

De este modo, Alexia Rivas ha sido dura con Montoya y Antia: "Si no pescas es porque no te da la gana porque allí tenemos todas las cañas que queramos. Quien no sale a pescar es porque no le da la gana. Llevan 80 días comiéndose los pescados que sale a pescar Pelayo que, además de dar contenido, también pesca. A mí no es lo que mejor se me daba, pero yo lo intentaba, me metía todos los días a pescar".

"¿En todas las ediciones todo el mundo ha pescado? Yo recuerdo gente que nunca lo ha intentado y nunca ha sido un problema", preguntaba directamente Sandra Aladro. "En mi edición intentarlo lo intentó todo el mundo porque me parece un gesto incluso de amor propio que si vas a 'Supervivientes' intentes pescar", respondía Alexia Rivas.

"Al margen de que estaba claro que tarde o temprano esto iba a saltar por los aires porque no se soportan, estaba clarísimo, lo curioso es que, tengan o no razón, nadie está en un punto intermedio. Es todo el mundo con el mismo argumento contra ellos dos, lo que le da bastante veracidad a la historia que están contando o sino sería una estrategia, pero habría alguien que se bajaría del complot", decía Antonio Rossi.

"No hacen nada porque directamente pasan de hacer. Estamos ante un fenómeno digno de un estudio sociológico o de comedia negra. No hacen nada, son señalados por eso, y aun así la audiencia les salva", concluía el debate Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.