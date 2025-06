Borja González se planta en 'Supervivientes' tras lo ocurrido en directo con Montoya

La convivencia en 'Supervivientes' ha alcanzado un punto crítico. La última gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda dejó momentos de gran tensión en La Palapa. Borja González fue uno de los protagonistas de un estallido que ha dejado al descubierto las fracturas internas del grupo.

Todo comenzó cuando Sandra Barneda, tratando de poner orden y claridad en medio del caos, lanzó una pregunta directa a los concursantes. "Hay una pregunta que os la tengo que hacer y es ¿si Anita y Montoya según Borja, Makoke, Escassi, Pelayo y Damián no han hecho nada durante 87 días, por qué justo esta semana lo decís?", soltaba.

Inicialmente, Borja González intentó dar su versión, pero el ambiente se volvió irrespirable ante las interrupciones constantes de Montoya en 'Supervivientes'. Su reacción fue inmediata y cargada de frustración: "Iba a contestar. ¿Me puedes dejar que estás todo el rato cada vez que hablo? Dejadme hablar. Dice que coge leña... Tío, no hablo. No quiero hablar y no he venido para esto".

| Mediaset

Visiblemente afectado, Borja González tomó una decisión radical en pleno directo, dejando claro que no piensa seguir participando en ese tipo de confrontaciones: "No he venido para esto. Yo no soy así y no voy a contribuir a este circo para que no me dejen hablar. No voy a hablar ya, se acabó. Encima tengo la cabeza con Álex, no hablo ya. ¿Queréis hacer que ya llevan 87 días haciendo lo mismo que el resto? Hacedlo, me da igual y ya está".

"A ver, necesito hablar yo y, por favor, os pido silencio. Necesito que no os interrumpáis porque esta noche tengo que hablar con vosotros seriamente. Os pregunto: si estáis diciendo que Montoya y Anita no han hecho nada durante 87 días, ¿por qué esta misma semana decidís todos decir eso? ¿Por qué explotáis? Me gustaría entenderlo y creo que el público también", intentaba retomar el tema Sandra Barneda.

| Mediaset

"Todo explotó porque Pelayo venía reventado y queríamos plantear otro cambio como hemos hecho según venía la evolución de la semana. Todo esto pasó porque no pudimos plantear el cambio y hubo unas faltas de respeto, una violencia y unas cosas que no se han puesto en los vídeos que me encantaría que pusiera el programa", explicaba Álvaro Muñoz Escassi.

El enfrentamiento verbal no cesaba, y Escassi terminó sumándose al enfado generalizado en 'Supervivientes'. "Si me interrumpen otra vez, hago lo mismo que Borja y le damos la razón a los dos", explicaba.

Finalmente, Sandra Barneda tuvo que volver a intevenir: "Creo que todos somos adultos, estáis demostrando que sois buenos supervivientes. No utilicemos palabras en vano porque violencia no ha habido de ningún tipo. Ha habido faltas de respeto, descalificaciones graves, pero vamos a situar la situación".