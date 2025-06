Escassi despierta y sentencia el paso de Montoya por 'Supervivientes': 'No hace nada'

En las últimas horas, se ha desatado la mundial en los Cayos Cochinos. Según avanzaba Sandra Barneda, Montoya y Anita Williams se han echado encima a todos sus compañeros debido a su actitud a lo largo de 'Supervivientes'. Una bronca enorme en la que incluso Álvaro Muñoz Escassi, que hasta ahora siempre ha querido mantenerse neutral, se ha pronunciado para sentenciar el concurso del de Utrera.

En las últimas horas, el hambre y las duras condiciones que se viven en Honduras han llevado al límite a los concursantes. Una tensa conversación por las labores que hacen la ex-pareja y que ha terminado desembocando en una monumental discusión. Borja González, Damián Quintero y Escassi les achacaban a Montoya y Anita que no fueran nunca a pescar.

| Mediaset

Escassi estalla en pleno directo

Un momento que dejaba a Montoya en pleno ataque de ansiedad y una Anita desesperada tratando de calmarle. Por supuesto, las imágenes de este video se comentaban en Palapa y esto desataba una nueva discusión. Esta vez, en pleno directo.

Un momento que Álvaro Muñoz Escassi ha aprovechado para posicionarse firmemente por primera vez en toda esta edición de 'Supervivientes'. De hecho, el ex-jinete ha recibido muchas críticas a lo largo del concurso por su poca implicación en las tramas del reality. Sin embargo, el concursante ha querido dejar de lado su parte conciliadora y apuntaba directamente a Montoya.

"Yo te digo que Montoya en la playa, a parte de pelar las 25 almendras que pelamos todos o encargarse de la leña el día que le toca, no hace nada más", sentenciaba el concursante, más serio y enfadado que nunca. "No hace absolutamente nada más y se lo digo aquí delante tuya", añadía, fuera de sí.

Según Escassi, la pareja de 'La Isla de las Tentaciones' no ha ido a pescar en ningún momento. El ex-jinete seguía yendo a machete a por el dúo, achacándoles que no hicieran nada más allá de sus obligaciones básicas por el grupo. "Después de 87 días, no sabían ni hacer un caña de pescar", les espetaba.

Acusaciones a las que se ha sumado el resto de concursantes, que confirmaban las palabras del jinete. "Solo se tumban en la hamaca a tumbar el sol", apuntaba Makoke. Mientras que Pelayo Díaz señalaba que él ha salido a pescar todos los días.

Por su parte, el joven de Utrera ha asegurado que intentó ir a pescar en sus primeras semanas, durante su estancia en Playa Misterio. Sin embargo, ha desvelado tener un problema en las cervicales con el que si baja el cuello, se marea. "Por eso no voy a pescar", se justificaba Montoya.

El joven solo ha recibido el apoyo de Anita en La Palapa. Sin embargo, ha habido uno de sus ex-compañeros de aventura que ha querido romper una lanza a su favor. Joshua Velázquez, quien fue expulsado hace un par de semanas, sentenciaba a Escassi desde el plató. "Yo le llamo el veinte porque habla cada veinte días", bromeaba en un inicio. "Justamente cuando están Anita y Montoya juntos nominados tiene que saltar pero en tres meses no ha dicho nada y se ha callado", apuntaba el canario.