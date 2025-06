'Supervivientes' aclara la verdad y muestra las imágenes del incidente con Montoya

El pasado 'Conexión Honduras' terminaba con una de las galas más intensas que se recuerdan en esta edición de 'Supervivientes'. En plena Palapa, Álvaro Muñoz Escassi vertía unas graves acusaciones hacia uno de sus compañeros y aseguraba haber visto a Montoya mostrar una actitud violenta con Anita Williams. A pesar de que el programa negaba que esta situación se hubiera dado, el concursante pedía que se emitieran las imágenes del altercado. Dicho y hecho, la organización del reality ha decidido emitir al completo la secuencia del momento para esclarecer cualquier tipo de duda sobre la situación.

Un incidente que ha levantado la polémica aquí en España y que lleva estos días dando mucho de qué hablar. Según había explicado Escassi, habría observado a Montoya "dar golpes hacia atrás" mientras gritaba improperios dirigidos a Anita. Una situación que denominó como "algo que si viera en la calle, me metería a intervenir", aseguraba.

La polémica llega hasta España

A pesar de que Sandra Barneda fue muy tajante con la situación, denegando categóricamente las acusaciones, muchos no han quedado conformes con la forma de gestionar esta situación. Uno de ellos ha sido la familia de Montoya, que ha emitido un comunicado dirigido a la productora de 'Supervivientes'.

"En relación con las recientes acusaciones falsas que se han vertido sobre nuestro hijo y hermano José Carlos Montoya, queremos expresar nuestra más firme indignación" manifestaba el comunicado. "Estas acusaciones carecen de fundamento y son completamente falsas. Montoya ha sido víctima de una campaña de injurias y calumnias que dañan su reputación y provocan un grave perjuicio personal y personal", seguía.

| Mediaset

Por ello, la familia del sevillano pedía al programa, medios, cadena que "publiquen una rectificación y se tomen medidas disciplinarias". Ahora, 'Supervivientes' emite las imágenes que desvelan lo que ocurrió verdaderamente entre la ex-pareja de 'La Isla de las Tentaciones'.

"Asegurasteis que habíamos vivido una situación de violencia de Montoya a Anita y dijisteis que el programa había ocultado las imágenes. Eso es completamente falso", interpelaba Carlos Sobera a los concursantes, con semblante serio. Según el vasco, los concursantes han "carecido de respeto" y, por ello, les pedía autocrítica. Tras ello, procedía a verse los primeros instantes de la gran movida que se había vivido en Honduras.

'Supervivientes' emite las imágenes

Una discusión que iniciaba después de un mal día de pesca de Pelayo, que convocaba una reunión con todos los supervivientes para hablar del reparto de tareas. En dicha conversación, Borja González y el resto de concursantes resaltaban la falta de ayuda de Montoya, achacándole que nunca ha intentado pescar.

La conversación cada vez subía más de tono, con el joven sevillano explotando y marchándose corriendo. "Montoya se marcha haciendo aspavientos hacia atrás", resaltaba Carlos Sobera, que era el momento al que se había referido Escassi. En las imágenes, se mostraba a un Montoya muy nervioso, cada vez más enfadado y con Anita tratando de calmarle. Aún así, en ningún momento golpeaba a nadie.

"Le está dando un ataque, ¿no podéis hacer algo?", se escuchaba llorar a Anita, con un Montoya en pleno ataque de ansiedad. Sin embargo, Carlos Sobera se mostraba tan tajante como lo había hecho su compañera hacía unos días y aseguraba que no había habido ninguna agresión. "Si no mostramos las imágenes completas fue porque no cambiaban los hechos y para proteger vuestra integridad", apuntaba el presentador, muy serio.

Tras esto, Montoya arrancaba a llorar desconsoladamente. "Yo nunca le haría eso porque la respeto, pido perdón a su familia y a la mía", decía entre lágrimas. Visiblemente emocionado, el concursante profería su cariño a su compañera y apuntaba a una campaña de desprestigio por parte de sus compañeros.

"La situación de violencia nunca existió", sentenciaba el vasco, muy claro. Momento en que el presentador aprovechaba para afearle la actitud a los 6 finalistas de esta edición. "La próxima vez que pase esto, el programa no dudará en tomar medidas acordes", les advertía, dejando muy claro que estaban superando unos límites.