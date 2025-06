Antonio Rossi sentencia a Carmen Alcayde en su amistad con Montoya en 'Supervivientes'

La salida de Carmen Alcayde de 'Supervivientes' casi una semana después sigue dando mucho que hablar. Ahora, algunos de los concursantes de la isla, como Borja González, Pelayo o Makoke, han debatido sobre si la relación de la colaboradora con Montoya seguirá fuera de la isla. Un debate que se ha trasladado al plató de 'Vamos a ver', con opiniones muy divididas.

"No creo que Carmen Alcayde haya querido quedar bien con el resto, es que ella es muy así. Quiere resolver los conflictos y no le apetecía salir con mal rollo con la otra gente y ha actuado como es en la vida real. Yo sí que creo que Carmen Alcayde va a querer la amistad de Montoya, pero otra cosa es cuando salga Montoya no sé si va a querer la amistad de Carmen y, sobre todo, con Anita", arrancaba Marisa Martín Blázquez sobre 'Supervivientes'.

De este modo, Joaquín Prat lo ha tenido claro: "Veo una amistad sincera. Por esa regla de tres, si ponemos en tela de juicio la amistad de Carmen Alcayde con Montoya y la de Montoya con Carmen Alcayde,pongamos también en juicio la de Borja con Álex o la de Pelayo". "Son todas interesadas, como Makoke, que ahora es íntima de Pelayo, cuando antes no era así. Ella decidió acercarse a ese grupo porque le viene bien", sentenciaba Kike Calleja.

| Mediaset

"Montoya y Anita buscaron en Carmen Alcayde y Terelu Campos un parapeto que les protegiese con el resto de compañeros. Cuando se fueron todo estalló", decía Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'. "Allí todos han cambiado de amistad, unos y otros, porque evoluciona el concurso y siempre pasa, ya está", opinaba Pepe del Real.

Por su parte, Antonio Rossi ha señalado a Carmen Alcayde: "Ha hecho televisión, no nos podemos olvidar, ha basado todo su concurso en hacer televisión. Ha sabido como sacarle mayor partido a su estancia a la isla inteligentemente". "No creo que Carmen se haya acercado a Montoya por estrategia, creo que son iguales", defendía Adriana Dorronsoro.

"Que al final no hayan tenido sintonía no quiere decir que la estrategia no sea de inicio la que fue", añadía Antonio Rossi. Además, Sandra Aladro también ha compartido la opinión en 'Vamos a ver': "Llegas una semana tarde, tienes que encontrar un hueco y te vas al que más brilla en ese momento y lo ha hecho muy bien".