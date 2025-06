Joaquín Prat señala al público tras lo visto con Anita y Montoya en 'Supervivientes'

Anita y Montoya están cada vez más solos en la isla de 'Supervivientes'. Algunos creen que ha sido decisión propia, para victimizarse, pero otros apuntan al vacío del resto de concursantes a la pareja. Este tema ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', con opiniones divididas.

"Si vemos solo este vídeo y vemos lo unidos que están y, al mismo tiempo, completamente aislados de los demás, dices: qué lastimilla, pobrecillos. Ahora es la audiencia, ustedes son los que tienen que decidir si son víctimas o si se están victimizando", arrancaba Joaquín Prat el debate en 'Vamos a ver' con un mensaje directo al público.

Por su parte, Antonio Rossi lo ha tenido claro: "Creo que se están victimizando. Son ellos los que se han apartado, son ellos los que han tomado decisiones. Fíjate, han ido a pescar y no saben ni ponerse el neopreno 90 días después. La voluntad es de los dos grupos, o uno tiende un puente o no hay nada que hacer".

| Mediaset

"Creo que poco a poco se irá asentando. Ellos no lo han decidido, fue Borja González quien les dijo que habían decidido todos que unos iban por un lado y ellos por otro. No creo que se están victimizando, están asumiendo la situación que tienen divividos. Igual que 80 días después ellos no pescaban y pescan, hay otros que no daban vídeos y ahora dan vídeos", sentenciaba entonces Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver' sobre 'Supervivientes'.

"Están como quieren estar. Uno de los puntos claves fue la salida de Carmen Alcayde y de Terelu Campos. Cuando salieron sus jefas de gabinete fue cuando saltó todo el conflicto, porque las dos los presentaban como si fueran la pareja central y en cuanto se han quedado sin su servicio de escoltas fue cuando Escassi, con dos narices, puso las cartas sobre la mesa", añadía Alessandro Lequio.

"No les ha salido bien la estrategia porque llevamos 80 días sin escuchar hablar a muchos concursantes. 80 días en los que dos, que son Carmen Alcayde y Montoya han sido absolutos protagonistas. Ahora a los protas les excluyes así que no sé que va a opinar la audiencia", opinaba Pepe del Real en 'Vamos a ver'.

"Estaban autoexcluidos desde el principio, ellos no han querido participar con el resto del grupo. A mí Montoya al principio me parecía que daba mucho contenido, pero a estas alturas no saber utilizar una caña o no saber ponerte el neopreno para irte a pescar...", concluía el debate Marisa Martín Blázquez.