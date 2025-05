Koldo Royo revela la secuela médica que ha sufrido tras salir de 'Supervivientes'

La aventura de 'Supervivientes' ha sido especialmente intensa para algunos concursantes, y no solo por las condiciones extremas de la isla. A pocas semanas de la final, uno de los nombres que sigue dando de qué hablar es el de Koldo Royo. El chef, que pidió a la audiencia que no lo salvara para no abandonar voluntariamente, ha comenzado en España un proceso de recuperación física que ha querido compartir con sus seguidores.

Durante las ocho semanas que permaneció en los Cayos Cochinos, Koldo Royo experimentó un fuerte desgaste físico. La falta de alimento y el esfuerzo constante le provocaron una pérdida de unos 15 kilos. Un adelgazamiento que, aunque visible, ha tenido consecuencias menos evidentes a simple vista: sufre sarcopenia en el tobillo izquierdo, una afección que implica la pérdida de masa y función muscular.

El propio Koldo Royo ha revelado que esta dolencia, habitualmente asociada al envejecimiento, también puede acelerarse por otros factores como la inactividad o la pérdida rápida de peso. En su caso, el desgaste extremo de la experiencia en 'Supervivientes' ha sido el detonante.

| Mediaset

Tal y como informan desde la Fundación Española de Reumatología, "es una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético, caracterizada por una disminución de la masa, fuerza y función muscular asociada al proceso de envejecimiento que impacta negativamente la funcionalidad y la salud del adulto mayor".

Para revertir la situación, Koldo Royos ya está en manos de un equipo multidisciplinar que le acompaña en su recuperación tras 'Supervivientes'. Su entrenadora personal ha compartido también parte de este proceso: "Toca nutrirse, dormir y entrenar. Estamos varios profesionales en contacto para optimizar su salud". Con tono más desenfadado, añadía entre risas: "Ahora hay que tomar proteínas y engrosarte, porque te has quedado como un fideo".

A pesar de los contratiempos físicos, Koldo Royo se muestra satisfecho con su paso por el programa. Desde su regreso no ha dudado en hacer balance de la experiencia, destacando la autenticidad con la que vivió cada momento: "Mi concurso ha sido un concurso serio, he sido Koldo Royo en todo momento, todo lo he ido descubriendo, por lo cual no ha habido grandes sorpresas porque todo ha sido un descubrimiento. Lo más importante es no tener desilusiones y no he tenido ni una".