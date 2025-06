Alejandro Nieto dice lo que muchos piensan de la victoria de Borja en 'Supervivientes'

La final de 'Supervivientes' no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a Alejandro Nieto. El antiguo ganador del reality ha reaccionado con dureza tras la coronación de Borja González como vencedor de la presente edición. Aunque reconoce su valía personal, la opinión de Alejandro Nieto sobre su desempeño en la isla es demoledora.

"Borja me parece un tío que como amigo me lo llevo al fin del mundo, vamos. Me parece un tío con valores, respetuoso, luchador y una buena persona con un gran corazón, pero como mejor superviviente no. ¡Lo siento, pero no!", asegura Alejandro Nieto, que no ha querido edulcorar su visión de los hechos.

Desde su experiencia en 'Supervivientes', Alejandro Nieto pone en duda los méritos del valenciano. "Borja no ha sido el mejor superviviente en playa, ni pescador, ni ha hecho fuego, ni muchas cosas que importan en lo que es supervivencia" sentenciaba Alejandro Nieto. Con esta afirmación, recalca lo que para él debería definir al ganador: habilidades reales en condiciones extremas, algo que, en su opinión, Borja González no ha demostrado.

| Europa Press

También critica su escasa aportación al entretenimiento, un pilar básico de 'Supervivientes'. "Excepto cuatro momentos, que si el día del padre, la visita de la mujer y cuatro cosas más, no ha dado contenido", añadía Alejandro Nieto. Para el antiguo ganador, Borja González ha pasado más desapercibido que otros compañeros y su edición ha carecido del carisma televisivo que tanto se valora en este tipo de programas.

En lo físico, aunque reconoce su esfuerzo, Alejandro Nieto es igualmente muy crítico: "En tema pruebas sí ha sido un luchador, pero no ha sido bueno en todas las pruebas. Había gente como Escassi mucho mejor y en la final se ha visto reflejado". El gaditano remarca así que el rendimiento en las competiciones tampoco fue determinante a favor del ganador, apoyando en este terreno a Álvaro Muñoz Escassi.

Aun con todo, Alejandro Nieto no dejó pasar la ocasión para felicitar a Borja González, aunque lo hizo con un toque de sarcasmo. "Disfrútalo y guarda 80.000 euros para nuestro querido país", concluía. Una clara alusión al temido recorte de Hacienda que acompaña a cualquier premio económico.