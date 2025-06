Laura Madrueño se pronuncia sobre la victoria de Borja González en 'Supervivientes'

El cierre de 'Supervivientes' ha dejado huella tras la inesperada victoria de Borja González. Ni los espectadores, ni los propios finalistas, ni siquiera la presentadora, Laura Madrueño, anticipaban una resolución tan inesperada. De hecho, la presentadora de 'Supervivientes' en Honduras no ha dudado en compartir sus impresiones tras la gala final.

"Me quedé muy sorprendida", reconocía Laura Madrueño en la rueda de prensa posterior a 'Supervivientes', organizada por Mediaset, en la que estuvo presente TVeo. "Yo creo que todos hacemos nuestras quinielas y lo más bonito de lo que pasó fue la emoción que mantuvimos hasta el final; que en 'Supervivientes' no está nada escrito, que siempre lo decimos. Mucha gente sí que lo cree y no es así. Lo más bonito fueron esos giros tan inesperados para casi todo el público, que yo fui la primera en sorprenderme", declaró.

Aunque el resultado rompiera esquemas, Laura Madrueño no ocultó su alegría por el nuevo campeón. "Muy contenta" por Borja González, destacó la autenticidad de una final que supo mantener la intriga hasta el último segundo. Laura Madrueño reveló que fue "mágico vivir una final tan emocionante que sorprenda hasta el final".

| Europa Press

Asimismo, también causó revuelo la eliminación de Montoya antes del duelo final, pese a haber sido uno de los concursantes más apoyados y virales de la presente edición de 'Supervivientes'. Laura Madrueño no escondió su asombro: "Todos sabemos el apoyo que ha tenido Montoya a lo largo de toda la edición, que es una persona que se volvió viral y, obviamente, eso iba ya con él, pero ha sido salvado reiteradamente en multitud de ocasiones a lo largo de los meses allí. Con lo cual, por eso te podías esperar una cosa u otra".

"También es lo bonito del programa, que la audiencia siga la aventura a lo largo de los cuatro meses y siga la evolución del personaje que se convierte al final en esa parte humana también. Vemos lo más humano de cada uno de los supervivientes y, al final, el público es el que decide quién gana porque lo considere más justo o le considere mejor superviviente", concluyó.