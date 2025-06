Borja González revela ahora en qué se gastará el premio de 'Supervivientes'

Borja González se ha coronado campeón de 'Supervivientes' en una final que sorprendió a todos. A pesar de que muchos apostaban por la victoria de Montoya, Borja González arrasó en los televotos. El joven dejó atrás a rivales como Anita, Montoya y Álvaro Muñoz Escassi, quien logró un inesperado tercer puesto.

Tras ser anunciado como el ganador, Borja González no podía creerse lo ocurrido. "Estoy en una nube. Tengo que pensar esta noche y ser consciente de lo que ha pasado porque ahora mismo no me lo creo", confesó emocionado.

Sin embargo, la pregunta que todos querían saber era en qué gastaría el premio de 200.000 euros que acaba de ganar. Con una sonrisa, Borja González reveló que su prioridad es hacer realidad el sueño de su pareja, Ana Solma: "Quería una casa. Así que me va a tocar darle lo que quiere".

| Mediaset

Pero la victoria de Borja González no solo responde a sus compromisos familiares. A lo largo de su participación, nunca olvidó la tragedia que su ciudad natal, Valencia, vivió tras la DANA: "Este premio no es solo mío. Es para mi familia, para volver a levantar lo que el agua se llevó", afirmó, visiblemente conmovido. Una de las consecuencias de esa tragedia fue la pérdida de su coche, por lo que Borja González ha confirmado que también destinará una parte del premio a comprarse uno nuevo.

Cuando le preguntaron por las claves de su éxito en 'Supervivientes', Borja González fue rotundo: "Ser yo, no intentar ser ningún personaje. Ser real, educado y mantenerme en la supervivencia y no crear malos rollos. Creo que he sido buen superviviente, he sabido convivir, he dado todo en las pruebas e igual eso es lo que le ha gustado a la gente".

Agradecido por el apoyo del público, Borja González terminó diciendo: "No sé cómo devolver este apoyo, no me lo esperaba". Cabe destacar que en los próximos días seguiremos viendo al joven en los distintos debates de 'Supervivientes' que emitirá Telecinco, jueves y domingo.