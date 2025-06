La directiva de Telecinco hace balance de 'Supervivientes' tras su éxito en audiencias

Todo llega a su fin, y casi siempre lo que sucede a nuestro alrededor es impredecible. También lo es un reality como 'Supervivientes', que ha sabido mantener la sorpresa hasta el último momento. Líder noche tras noche, ha conquistado a la audiencia gracias a esa capacidad de sorprender y de mostrarse auténtico. Por eso conecta y triunfa entre los espectadores.

Y por eso Borja se alzó con la victoria en una gala cargada de emoción y simbolismo tras más de cien días de supervivencia. Su victoria frente a Álvaro Muñoz Escassi ha marcado el desenlace de una de las ediciones más intensas del reality. Por ello, Telecinco ha querido hacer balance de esta edición en una rueda de prensa a la que TVeo ha asistido.

Con una cara de incredulidad al ser proclamado ganador tras unos intensos juegos en las instalaciones de Mediaset donde a Escassi no se le resistió nada, la gran final consiguió unos datos estratosféricos. Alcanzó un 25,9% de cuota y 1.734.000 espectadores. Y no es de extrañar porque ha sido la edición más vista en los últimos cuatro años con una media del 21,7% y 1.474.000 de espectadores, como bien afirma el director general de Contenidos de Mediaset España, Alberto Carullo.

| Mediaset

'Supervivientes' se ha consolidado como líder absoluto, con una amplia ventaja sobre su competidor, no solo en la gala principal con Jorge Javier Vázquez, sino también en 'Tierra de Nadie' y 'Supervivientes: Conexión Honduras', presentados por Carlos Sobera y Sandra Barneda, respectivamente. Algo complicado si tenemos en cuenta cómo evoluciona la televisión.

Además, Alberto Carullo ha afirmado que este éxito no solo ha sido en la pequeña pantalla, sino también en el ámbito digital. "El consumo digital se ha incrementado en más de un 30% tanto en visualización de vídeos como en accesos a la gala en directo y redes sociales. Datos que reafirman el pacto entre los espectadores y el reality".

Un triunfo que radica en los presentadores, que refuerzan la fortaleza del formato, y en unos concursantes que han vivido la experiencia y lo han dado todo. Tanto es así, que este reality tiene la "capacidad de sorprender hasta el último momento. Es la audiencia quien nos da la sorpresa".

| Mediaset

Es el segundo año que la productora Cuarzo realiza este reality en el que ponen especial énfasis en Honduras, "porque es allí donde sucede todo". El director general de Cuarzo Producciones, Juan Ramón Gonzalo, sabe bien que nada de esto sería posible sin un "equipo que trabaja perfectamente coordinado entre Madrid y Honduras".

Por su parte, el director de 'Supervivientes', Ángel Ludeña, sabe muy bien que el formato engancha temporada tras temporada porque "es una experiencia de vida". Como responsable del éxito, "cada programa era una posibilidad para sorprender".

Y vaya si han sorprendido a lo largo de cuatro horas en directo donde todo podía suceder. La resaca tras una espectacular gala final ha llegado en forma de agradecimientos y reflexiones de los finalistas.

| Mediaset

Borja, proclamado ganador, destacó que "es un programa de verdad, mucho más duro de lo que parece en televisión. No hay trampa ni cartón. Diluvios, bichos, sol… ahí entiendes la magnitud del programa", y dedicó palabras de respeto a todos sus compañeros.

Escassi, visiblemente emocionado, valoró el esfuerzo del equipo. "Cuando ves cómo trabajan, a pesar de tener un sueldo diferente al nuestro, te hacen dar el 100%. No sé si haré una tercera, pero esto ha sido de un nivel brutal".

Montoya confesó que para él "'Supervivientes' ha sido sobrevivir y superar", reconociendo que la experiencia lo ha transformado: "Lo veía muy lejos y muy difícil, pero me ha cambiado la vida. Que viva el formato y por muchos años".

| Mediaset

Anita, la única mujer finalista, habló con orgullo: "Mi sueño desde pequeñita era entrar aquí. Me he dado cuenta de que soy muy valiente. Éramos 21 concursantes y todos somos ganadores". No faltaron los agradecimientos al equipo, con Escassi y Anita coincidiendo en destacar el cariño de Laura Madrueño, que una vez más brilló en la conducción del formato.

Con los cuatro finalistas llenos de júbilo, 'Supervivientes' no acaba aquí, ya que este jueves, 19 de junio, y el próximo domingo, 22 de junio, Telecinco emitirá una doble entrega final en directo para hacer balance y resolver asuntos pendientes de la aventura...