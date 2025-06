Nuevo salvado en 'Supervivientes' que proclama a su segundo e inesperado finalista

Casi cumpliendo la marca de los 100 días en Honduras, 'Supervivientes' vive una última nominación a las puertas de la gran final. Anita Williams, Álvaro Muñoz Escassi, Borja González y Damián Quintero se juegan el pase a ese preciado viaje en helicóptero que simboliza el final de la aventura. Esta noche, el reality vive una nueva salvación que proclama un inesperado finalista.

Recordamos que Montoya ya se alzó como el primer finalista de esta edición tras ganar in extremis el último collar de líder. Una inmunidad que le valió para librarse de esta decisiva nominación y colarse directamente en la gran final de 'Supervivientes 2025'. Esta noche, durante el 'Tierra de Nadie', hemos conocido el nombre del concursante que se unirá al sevillano para optar a ganar el maletín.

Ronda rápida de alegatos

Una ceremonia de salvación que ha iniciado con los alegatos de los cuatro nominados, en un último intento de convencer a la audiencia. "Estoy orgulloso de mi trabajo y sería un tributo a los deportistas, que siempre parecemos muebles que solo hacemos pruebas pero he sido real y me he implicado", apuntaba Damián.

| Mediaset

Por su lado, Escassi aclaraba lo mucho que "le encantaría quedarse". A pesar del bajón que el ex-jinete ha mostrado en los últimos días, donde llegó a pedir su expulsión, todo parece haber quedado atrás. "He demostrado como soy, me encanta aportar, ser útil, ayudar, competir...", sentenciaba el actual novio de Sheila Casas, que ha dado un giro de 180º a su concurso.

Un mensaje que compartía Anita Williams, una de sus grandes archienemigas durante esta edición. "Desde que vine aquí me he desnudado entera, he sido real para lo bueno y para lo malo", confesaba la catalana, que ha sido una de las concursantes más polarizantes.

Cerraba la ronda de alegatos Borja González, que pedía a la audiencia su voto para quedarse. "He sido yo con todos mis valores y defectos", apuntaba el guardia civil, algo emocionado. Además, aclaraba que para él, llegar a la final de 'Supervivientes' sería "un sueño".

Y el segundo finalista es...

Tras esto, Laura Madrueño ha dado inicio oficial a la esperada ceremonia de salvación. Como siempre, los concursantes se han situado en una plataforma en el bosque con un cubo colgándoles de la cabeza. En el caso de no ser salvado, les caerá barro por encima. Por el contrario, el concursante salvado (y que por tanto se convierte en finalista), recibirá un baño de agua fresca.

Los primeros en ser descartados han sido Borja González y Damián Quintero, dejando el duelo entre dos viejos enemigos. Tras una emocionante Mesa de las Tentaciones que ha llevado a los concursantes al límite, ha llegado el momento de conocer la decisión del público. Finalmente, ha sido Anita Williams quién se ha alzado como ganadora del duelo y que, por tanto, pasa a ser finalista junto a Montoya. Un emocionante momento que la catalana no ha podido ni celebrar, ya que seguía en llanto debido al corte de pelo que se ha hecho en la prueba.