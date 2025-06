Montoya y Escassi comparten un beso en 'Supervivientes' por este motivo de peso

Las últimas semanas, la relación entre Montoya, Anita y Álvaro Muñoz Escassi habían llegado a un punto de no retorno. Todo saltaba por los aires en la última Palapa, donde el ex-jinete les acusaba hasta de no lavarse los dientes. Sin embargo, las últimas horas en Honduras han dado para mucho y ha sucedido lo impensable entre ellos: han firmado la paz.

Y es que Escassi, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo en su paso por 'Supervivientes', había despertado por todo lo alto. El ex-jinete fue muy duro con sus dos compañeros, a los que acusó de no hacer nada en la isla y hasta llegó a vertir unas graves acusaciones contra Montoya. Una situación que parecía no tener arreglo, menos aún tras la última Palapa.

Durante el 'Conexión Honduras' del pasado domingo, el trío llegaba a su límite en faltas de respeto y malos rollos. La cosa llegó a tales límites, que tanto el ex-jinete como Anita WIlliams se negaron a seguir hablando en directo. Sin embargo, tras la tempestad llega la calma y, al finalizar la gala, los tres concursantes de 'Supervivientes' llegaban a un acuerdo.

La firma de la paz que trae beso entre Montoya y Escassi

Tras esa tensa Palapa, la catalana se ablandaba y se comprometía a cambiar su actitud. "Prometo hacer paz y armonía y no quejarme de nada", aseguraba Anita, mostrándose conciliadora. Unas palabras que eran muy bien recibidas por Escassi, que le preguntaba directamente si querían firmar la tregua.

Un tierno momento que terminaba con los tres concursantes entre abrazos y hasta mostrándose cariñosos. También con el compromiso de empezar una nueva etapa, más positiva, en su relación. En este momento, saltaba Montoya para hacer algo que nadie esperaba.

"¿Y tú sabes que voy a hacer ahora mismo?", exclamaba de repente el sevillano, saltando para plantarle un beso en los labios a Escassi. "Que no me huele la boca", bromeaba Montoya, en clara referencia a las acusaciones vertidas por el ex-jinete hacía unas horas. Una broma que era recibida entre risas por sus compañeros y el propio Escassi, que se levantaba para devolvérselo.

Una situación que los protagonistas han comentado más adelante en el último Oráculo de la edición. "Quiero agradecerles esta tregua porque esto si que son días de realmente en el programa", confesaba el actual novio de Sheila Casas, visiblemente emocionado. "A mí me gusta estar en armonía y no estoy en ningún sitio que no esté a gusto. Aquí se magnifica todo y se crean momento muy incómodos pero con esta armonía estoy en mi salsa", sentenciaba Escassi.

Unas palabras que Anita subrayaba. "Soy incapaz de irme a dormir peleada con nadie y después de verme en el Oráculo del otro día me impacté a mi misma", confesaba. Según desvelaba la catalana, le guarda mucho cariño a todos sus compañeros y se había cansado de las discusiones.

Un tierno momento que ha terminado con una pregunta muy directo de Carlos Sobera: "¿Hay alguien más a quién le apetezca darle un beso?". Una petición que no solo cumplían Montoya y Anita, sino también Damián Quintero y Borja González. "Han tenido que pasar 100 días para ser los días que más estamos disfrutando", sentenciaba el guardia civil, celebrando el buen rollo que están viviendo a escasos días de la final.