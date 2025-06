Joaquín Prat saca a la luz el mayor miedo de Anita y Montoya en 'Supervivientes'

Pese a que ahora son inseparables en la isla, muchos se preguntan que pasará entre Anita y Montoya una vez acabe 'Supervivientes'. La pareja está completamente aislada en el reality de Telecinco, pero se han posicionado como los grandes favoritos para hacerse con el premio. En el plató de 'Vamos a ver' han debatido sobre la pareja y su mayor miedo ahora mismo en 'Supervivientes'.

Todo ha arrancado con un vídeo de Makoke, que aseguraba que se mostraba satisfecha de su paso por 'Supervivientes' y no le importaba haber salido a las puertas de la final. De este modo, Joaquín Prat ha hecho una reflexión sobre el paso de Anita y Montoya por el reality: "Creo que están muy preocupados por ganar, para desquitarse de la imagen que dieron en 'La Isla de las Tentaciones'. Ellos sí sienten que necesitan salir uno de los dos como ganadores de 'Supervivientes'".

Sin embargo, Kike Calleja no estaba de acuerdo: "Creo que ya han conseguido quitarse esa imagen de 'La Isla de las Tentaciones'. Ahora han hecho otra y cuando salgan del concurso vamos a tener otra realidad".

| Telecinco

"Tampoco va a ser fácil para Anita ver el desprecio que ha hecho la familia de Montoya hacia ella. Ni para ella, ni para la familia de Anita, ver que los propios padres de Montoya no han estado al pie del cañón", sentenciaba entonces Pepe del Real.

"La familia de Montoya ya no tenía buena relación con Anita antes de 'La Isla de las Tentaciones'. No va a sorprenderse de nada, no han tenido nunca buena relación", sacaba a la luz Carmen Borrego en 'Vamos a ver'. "Esa chica que tanto ha hecho daño a su hijo es la que ahora le ha estado apoyando", replicaba Pepe del Real.

"Al final las familias dan un poco igual, fuera se va a ver realmente si ellos van a estar juntos o no. No va a ser precisamente por la familia si están o no juntos", concluía Adriana Dorronsoro el debate en el plató de 'Vamos a ver'.