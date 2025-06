Alessandro Lequio no se corta al señalar el cambio de Makoke tras 'Supervivientes'

La expulsión de Makoke de 'Supervivientes' sigue dando mucho que hablar. Pocos esperaban que llegase prácticamente a la final del reality, ni siquiera ella misma. Su paso por 'Supervivientes' ha sido comentado por los colaboradores de 'Vamos a ver'.

"95 días después si te expulsan o no te salvan tampoco pasa nada. A lo que ibas ya lo has demostrado. Solo se lo puede llevar uno y tu trabajo, por el que te pagan cada semana, lo has hecho bien", arrancaba Joaquín Prat el debate de 'Supervivientes' en 'Vamos a ver'.

"Ella ni se lo imaginaba que iba a llegar casi al final", decía Antonio Rossi, algo en lo que Carmen Borrego también coincidía: "Ni ella, ni su familia. Lo ha contado su novio, que todos pensaban que Makoke iba a estar allí 15 días y no lo iba a aguantar. Creo que ha hecho un buen concurso y en las pruebas tampoco me ha sorprendido porque está muy fuerte".

| Mediaset

"Fíjate si es lista Makoke que podría haber utilizado cosas de su vida privada que nos podría haber dado mucho contenido y juego aquí fuera. Ella no ha hablado absolutamente nada, pero le pregunta a los demás, sabe donde tiene que ir", añadía Kike Calleja.

"Es bastante real todo lo que cuenta, que ni se lo esperaba, ni se lo planteaba. Ha estado ahí por ella misma, lo ha conseguido, nadie daba un duro por ella y está feliz", decía Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

"Makoke ha hecho un buen concurso y podría haber metido mucha cosa de su vida que no lo ha hecho. Ha dejado al margen su vida, que es muy raro allí, porque el coco te traiciona y terminas hablando", decía entonces Carmen Borrego en el debate de 'Vamos a ver'.

Por su parte, Alessandro Lequio opinaba sobre las primeras imágenes en el espejo de Makoke: "Algo de cuerpo tiene que recuperar, pero el culo no le ha quedado tan mal". "Está espectacular", opinaba Adriana Dorronsoro. "Se ha quejado de que se ha quedado sin culo, pero realmente está muy bien", decía Giovanna González.