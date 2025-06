Llantos, rapadas y Lara Dibildos en directo en una prueba mítica de 'Supervivientes'

Tras casi 100 días de concurso, 'Supervivientes' rescata una de las pruebas más icónicas y esperadas de la historia del concurso. Vuelve la Mesa de las Tentaciones, donde los concursantes se pondrán al límite para conseguir unas recompensas muy esperadas y queridas por todos ellos. Como cada año, un juego protagonizado por los llantos, risas y, como siempre, rapadas de cabeza impresionantes.

La primera en pasar por la mesa de los horrores de Laura Madrueño ha sido Anita Williams. La joven catalana ha recibido dos trozos enormes de lasaña por cortarse 20 centímetros de pelos. Un momento que la concursante ha vivido con mucha angustia. "Mi pelo es mi vida", lloraba la concursante mientras la presentadora le cortaba la melena.

"Presentar presenta muy bien pero como peluquera...", bromeaba Escassi, observando la divertida escena. Unas risas que no le han durado mucho al ex-jinete, que era el siguiente. Laura Madrueño le ha propuesto quedarse dos días encerrado en una jaula para poder comerse su plato favorito: unos enormes canelones.

Escassi habla con Lara Dibildos

Aunque el concursante ha aceptado, las tentaciones no habían terminado. Seguidamente, Laura Madrueño le ofrecía quedarse solo un día en la jaula a cambio de una llamada con "una de las mujeres más importantes de tu vida". "Esta persona tan importante de mi vida comprenderá que los canelones son muy importantes", sentenciaba el concursante.

Finalmente, han llegado a un acuerdo. Un día en la jaula en taparrabos a cambio de la llamada y los canelones. Un divertido momento protagonizado por Escassi, que finalmente ha podido hablar con Lara Dibildos. "Has evolucionado un montón como persona, te he visto dando buenos consejos, siendo menos impulsivo... con 51 años pero enhorabuena Escassi, has madurado", le felicitaba su ex. Una llamada que ha dejado al ex-jinete entre lágrimas casi por primera vez en el concurso.

Le seguía Damián Quintero, que aseguraba "tener mucho miedo". El karateka se ha comprometido a estar a las órdenes de Montoya a cambio de unas milanesas. "Que me perdonen en casa pero creo que mi niña aún tiene que crecer mucho para enterarse", sentenciaba el olímpico, accediendo a la penitencia.

Sin embargo, Laura Madrueño le ofrecía un segundo trato. Raparse al 0 a cambio de un segundo plato de milanesas. "Llevo 10 años con este peinado, es marca de la casa", dudaba él. Finalmente, el olímpico ha aceptado con cara de pánico y al borde del llanto.

| Mediaset

Borja González ha sigo el siguiente y entraba riéndose del panorama entre sus compañeros. A pesar de las risas, el guardia civil se ha negado a raparse y ha terminado perdiendo una porción importante de su recompensa: un flan. Sin embargo, ha conseguido otras dos porciones comprometiéndose a ser el único que pesca de aquí al final del concurso. Además, Borja no podrá comer ninguno de los pescados que cace.

Cerraba la Mesa de las Tentaciones Montoya, que podía obtener una enorme hamburguesa. Lo ha conseguido a cambio de atarse a uno de sus mayores enemigos: Damián Quintero. Además, el sevillano deberá ir con los ojos tapados durante 24 horas, dependiendo completamente del karateka.

Tras completar la ronda, Laura Madrueño ha vuelto con Anita Williams, que seguía llorando por haber perdido parte de su pelo. Sin embargo, esta vez la presentadora ha ido con todo y le ha propuesto una llamada con su hijo a cambio de raparse la cabeza. Inmediatamente, la concursante ha roto en llanto.

"Si me lo llegas a decir hace un mes, yo me rapo por mi hijo pero ahora queda muy poquito", aclaraba la catalana, que no dejaba de llorar desconsoladamente. Tras varias negociaciones, Anita ha optado por cortarse 25 centimetros más de pelo, dejándoselo por encima del pelo. "Lo hago por mi hijo, lo hago todo por mi hijo", lloraba.