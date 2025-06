Damián Quintero da la estocada a Montoya justo antes de la final de 'Supervivientes'

Damián Quintero ha sido uno de los principales protagonistas de 'Supervivientes' y, aunque su aventura terminó justo antes de la final, no ha querido irse sin hacer balance. En una de sus primeras entrevistas tras abandonar la isla, ha respondido a una pregunta inevitable: ¿qué compañero le ha decepcionado más durante su paso por el concurso?

Sin rodeos, Damián Quintero ha señalado a Montoya, con quien mantuvo numerosos desencuentros a lo largo de la edición de 'Supervivientes'. Su rivalidad fue evidente desde los primeros días, con discusiones, tensión y una convivencia marcada por los choques constantes. Sin embargo, lo sorprendente no fue tanto el nombre que dio, sino lo que vino después.

"¿Que quién me ha decepcionado más? Tengo que decir una cosa, diría que Montoya", dijo Damián Quintero sin dudar. Una afirmación que parecía confirmar lo que ya intuían los seguidores de 'Supervivientes'. Sin embargo, el malagueño quiso profundizar en los motivos que marcaron esa complicada relación: "Al principio, la verdad, es que nos llevábamos como el perro y el gato. Hubo muchas faltas de respeto y demás, pero nos faltó tiempo para conocernos".

Esa falta de entendimiento inicial dio paso, según el propio Damián Quintero, a un giro total en su relación con Montoya. En los últimos días de convivencia, cuando ya quedaban pocos concursantes en Cayo Paloma, ambos comenzaron a acercar posturas y a dejar atrás las tensiones. "En estos últimos días con él la verdad es que hemos congeniado muy bien, y retiro todo lo dicho", confesó con sinceridad.

"Al principio me había decepcionado, pero ya no", añadía Damián Quintero, que ha tenido que abandonar 'Supervivientes' a las puertas de la final. No obstante, lo ha hecho tras ser expulsado por tercera vez tras dos inesperadas repescas a su favor.

Lejos de cerrar con un reproche, Damián Quintero quiso despedirse de su rival con unas palabras que sorprendieron a muchos por su tono conciliador: "Es un tipo de todo corazón. Tenemos nuestras diferencias, por supuesto, pero creo que ha estado a la altura de las expectativas".