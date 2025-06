Adiós a Sofía Suescun de 'Socialité': así ha sido la inesperada despedida en directo

La etapa de Sofía Suescun como colaboradora de 'Socialité' ha llegado a su fin. La joven se ha despedido del formato de Telecinco en una jornada marcada por recuerdos, agradecimientos y alguna que otra lágrima. Su colaboración, centrada en el análisis de 'Supervivientes', concluye justo antes de la esperada final prevista para este martes 17 de junio.

Sofía Suescun apareció en plató con un estilismo muy especial, como guiño a su último día frente a las cámaras de 'Socialité': "Mirad qué color más bonito he traído hoy. He querido traer este vestidazo para mi último día. Os voy a echar muchísimo de menos y también a estas piezas que me hace Hugo con todo su arte, así como todos los diseñadores. ¡Qué talento!".

Durante su última intervención, Sofía Suescun ofreció su análisis sobre los finalistas de 'Supervivientes', completando así el repaso. La colaboradora no dejó lugar a dudas sobre su favorita para alzarse con la victoria. "Lo dije al principio y también ahora a las puertas de la finalísima: mi ganadora es ella", aseguró, refiriéndose a Anita Williams.

| Mediaset

La despedida no terminó sin un emotivo gesto por parte del equipo de 'Socialité'. María Verdoy, visiblemente afectada, le dedicó unas sentidas palabras: "Para 'Socialité', lo buena superviviente que eres. Pero, sobre todo, por habernos aguantado a Antonio y a mí, nuestra ganadora eres tú".

"Muchas gracias, he aprendido muchísimo", respondió Sofía Suescun con la voz entrecortada. "Me ha encantado veros, que me hayáis aconsejado y me hayáis acompañado. Os llevo en el corazón", añadió justo antes de recibir un ramo de flores de manos de Antonio Santana.

"Es de parte de todo el equipo de 'Socialité'", explicó el presentador mientras Sofía Suescun lo abrazaba, visiblemente emocionada. "Espero que hayas estado muy a gusto. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y este camino", concluyó.

No obstante, las audiencias no han acompañado la despedida de Sofía Suescun. Este domingo, 'Socialité' se ha quedado en un escueto 7,8% y 523.000 seguidores. No obstante, el programa de María Verdoy y Alberto Santana ha conseguido picos que rozan el 10% de share.