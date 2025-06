Sofía Suescun destapa a Adara Molinero en 'Socialité' tras una inesperada petición

La relación entre Sofía Suescun y Adara Molinero vuelve a estar en el punto de mira. Lo que parecía un simple cruce de caminos en un evento se ha convertido en el detonante de una nueva polémica. Todo empezó cuando Sofía Suescun organizó un evento reciente al que, según confesó en 'Socialité', Adara Molinero habría mostrado interés en asistir.

"Me han chivado que puede que Adara venga a este evento. No sé si viene a verme a mí, pero ha mostrado muchísimo interés", explicó Sofía Suescun en 'Socialité'. Cabe destacar que unos días antes, Adara Molinero había hecho unas declaraciones contra Sofía Suescun en 'En las mejores familias', por lo que su interés por el evento era contradicción.

Sofía Suescun no tardó en responder, visiblemente afectada por lo que considera una actitud injustificada: "Yo no soy uno de sus ex. No entiendo esa rabia que tiene conmigo".

| Mediaset

De este modo, en 'Socialité' también se pusieron en contacto con Adara Molinero, que ofreció su versión de los hechos: "Me iban a pagar por ir al evento. A mí me da igual lo que diga". Unas palabras que intensificaron el malestar de Sofía Suescun: "La semana pasada me fui con un vídeo donde hablaba con un odio hacia mi inexplicable. Me da pena y me duele".

Además, Sofía Suescun desveló otro dato importante: "El mismo día que habla mal de mí, me escriben para que la confirme en la lista". "Recibí un mensaje del management de Adara diciendo que estaba interesada en asistir", añadía en 'Socialité'. Adara Molinero, en cambio, sostiene que fue invitada por una remuneración, pero que rechazó la propuesta: "Tengo los emails, pero es contradictorio a mis valores".

A pesar del mal sabor de boca, Sofía Suescun eligió suavizar el tono al final de su intervención: "A día de hoy no entiendo por qué tenemos esta relación cuando yo siempre le he apoyado". "Nos llevábamos bien y, de repente, pasó esto. Al menos, si vas a decirme de todo, ahórrate llamarme ‘mentirosa’", lamentó.

Finalmente, Sofía Suescun optó por cerrar el capítulo con un gesto de reconciliación: "Adara, si algún día nos encontramos, quiero que sepas que no tengo nada contra ti. Me quedo con que tuvimos una bonita relación durante los realities".