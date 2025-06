Giro de 180º en 'Una nueva vida' con la última y firme decisión familiar de Ferit

La calma matutina en la mansión Korhan se ha visto interrumpida por una revelación que ha dejado a todos los miembros de la familia sin palabras en 'Una nueva vida'. Halis ha comenzado el desayuno con un discurso cargado de emotividad, agradeciendo la presencia de su hija y su nieto tras su llamada. Con aparente ternura, ha asegurado que aún están a tiempo de convertirse en la familia que siempre ha anhelado.

Con tono firme, el patriarca ha admitido su creciente desconfianza hacia los que lo rodean y ha anunciado una decisión que ha descolocado a todos. Su única confidente y persona de plena confianza a partir de ahora será Nükhet. "Desde este momento, después de mi palabra, se obedecerá la palabra de Nükhet", ha proclamado con autoridad en 'Una nueva vida'.

La declaración ha supuesto un mazazo especialmente duro para İfakat, que ha encajado la afrenta en completo silencio. No obstante, el más golpeado emocionalmente en 'Una nueva vida' ha sido Orhan, su hijo. Este jamás ha recibido un respaldo semejante por parte de su padre, pese a años de lealtad silenciosa a su sombra.

Horas después, la tensión acumulada ha estallado durante la cena. Apenas se disponían a tomar asiento cuando Kaya ha lanzado un comentario lleno de malicia: ha revelado ante toda la familia que Seyran le confesó que Ferit está ocultando que tiene un brazo dañado. Con tono burlón, ha buscado provocar a su primo.

La reacción de Ferit no se ha hecho esperar, ya que, dolido por la traición, ha clavado una mirada cargada de reproche a Seyran. El ambiente se ha vuelto irrespirable. En cuestión de segundos, Ferit ha estallado: le ha soltado un puñetazo a Kaya, lanzándolo contra la mesa.

Justo entonces ha aparecido Halis en el comedor de 'Una nueva vida'. Ha presenciado la escena con sus propios ojos y, sin mediar palabra, ha gritado: "¡Ferit!". Para, acto seguido, cruzarle la cara con una bofetada delante de todos.

Lejos de guardar silencio, Ferit ha decidido hablar desde lo más profundo de su herida. Ha encarado a su abuelo con una franqueza desgarradora: "Hasta ahora solo he escuchado palabras duras. Me abofetearon, me pegaron un balazo, me hicieron una operación. Pasé miedo, pero nada de eso me ha dolido tanto como esto".

Le ha exigido saber si alguna vez le ha faltado al respeto, recordándole que siempre ha pedido perdón cuando ha cometido errores. Su siguiente frase ha dejado claro que el vínculo entre ambos ha quedado irremediablemente dañado: "Nos has dado una bofetada a Ferit... y a su abuelo. Es un golpe bajo para nuestro tiempo juntos".

Ferit ha abandonado la sala con una despedida que ha hecho temblar los cimientos del hogar Korhan: "No volveré a sentarme en tu mesa. Y tampoco vendré a tu casa a dormir. Vive feliz con tu nueva familia".