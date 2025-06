Jarro de agua fría para Bahar tras lo ocurrido con Evren en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 2 de junio, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Cem decidió alejarse de Umay para no hacerla sufrir, porque pensaba que hacía daño a la gente que quería. Seren intentó arreglar su relación con Aziz y ambos se reconciliaron por fin. Rengin intentó tenderle una trampa a Timur, pero no salió como esperaba y él se enfadó, harto de su actitud y desconfianza.

Rengin testificó en el juicio por la custodia de Umay y aseguró que Bahar era una de las madres más dedicadas y responsables que conocía. Evren comenzó a marearse durante una operación por haber superado la dosis de su propia medicación, a pesar de conocer los efectos secundarios. Timur, cansado de Rengin, tomó una drástica decisión como venganza.

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Evren se desmaya en mitad de una operación y Bahar tiene que ocuparse del trasplante. Bahar está muy decepcionada con Evren y él decide renunciar a su trabajo como cirujano. Además, la prensa se entera de lo sucedido con el desmayo de Evren y hablan de negligencia en el hospital Peran.

Timur besa a Efsun y ella le dice que no quiere ser su aventura, pero ambos acuerdan guardar las distancias entre ellos. Umay busca a Cem porque no responde sus llamadas y no puede olvidarse de él. Timur está muy estresado y Rengin le recrimina que siempre huye de sus problemas porque no aguanta más, pero necesita saber que no hay otra mujer y que está equivocada.