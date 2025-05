Jarro de agua fría para Rengin tras su último plan que afecta a Timur en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 26 de mayo, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Umay y Cem llegaron al hospital para que los examinaran tras el duro accidente de moto que habían tenido. Por suerte, ambos estaban fuera de peligro, pero todos sus familiares estaban muy enfadados y decepcionados con ellos. Rengin creía que Timur y Efsun escondían algo y que tenían una relación en secreto.

Bahar se enfadó con Evren por tomar más medicación de la que debía porque estaba poniendo en riesgo su salud, pero no entraba en razón. Efsun y Timur acordaron no volver a verse a solas porque Rengin sospechaba que había algo entre ellos y no querían que se generaran falsas ideas. Finalmente, Evren recapacitó y le entregó su medicación a Bahar para no tomar más de la necesaria.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Cem decide alejarse de Umay para no hacerla sufrir porque piensa que hace daño a la gente que quiere. Seren intenta arreglar su relación con Aziz y ambos se reconcilian por fin. Rengin intenta poner una trampa a Timur, pero no sale como esperaba y él se enfada, ya que está harto de su actitud y desconfianza.

Rengin testifica en el juicio por la custodia de Umay y asegura que Bahar es una de las madres más dedicadas y responsables que conoce. Evren comienza a marearse durante una operación por haber superado la dosis de su propia medicación, a pesar de saber los efectos secundarios que tiene. Timur está harto de Rengin y toma una drástica decisión como venganza.