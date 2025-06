Juan del Val dice lo que muchos piensan de la actitud de Yenesi en 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu cara me suena' dejó imitaciones una inesperada polémica protagonizada por Yenesi. La influencer, tras recibir las valoraciones del jurado, abandonó el plató visiblemente molesta, un gesto que ha desatado multitud de comentarios. Este domingo, en 'La Roca', se abordó el tema, y Juan del Val no dudó en pronunciarse con claridad.

La conversación arrancó con el repaso a su actuación como Britney Spears. Nuria Roca valoró positivamente la caracterización: "Está muy bien caracterizada, se parece a Britney Spears muchísimo".

Por su parte, Berni Barrachina puso el foco en sus limitaciones técnicas: "Lo que nos pasa siempre con Yenesi es que no es cantante profesional. Es verdad que aunque en la interpretación lo calca en muchas ocasiones siempre tiene a nivel vocal alguna cosa que mejorar". "Hombre no es Ana Guerra", apuntó entre risas la presentadora de 'La Roca'.

| Atresmedia

Pero más allá del nivel vocal, lo que ha generado mayor revuelo es la actitud de Yenesi durante la gala. Al enterarse de su reacción, Nuria Roca se mostró sorprendida: "¿Pero qué ha pasado que se ha enfadado con el jurado?". "Yo no recuerdo que en 'Tu cara me suena' un concursante se vaya", apuntaba Berni Barrachina.

De este modo, Juan del Val quiso ir más allá del simple comentario y lanzó una reflexión dirigida tanto a Yenesi como al público. "Yo en general lo que quiero decir con estos concursos en los que si me siento identificado con la concursante quejándose del jurado. Yo creo que las cosas nunca hay que tomárselas tan en serio, lo digo como valoración general", decía.

| Atresmedia

"Es normal que haces un trabajo durante la semana y te puede salir bien o mal y es cierto que te puedes enfadar un poco. Pero tomarse las cosas tan en serio, al final es televisión", añadía. Berni Barrachina coincidió con él: "A mi entender lo que estamos en casa queremos ver show y que se lo pasen bien, que les dé un 4 o un 8 o un 12 a mí me da igual".

"Pero a lo mejor esto también forma parte del show", sugirió Nuria Roca. Pilar Vidal, sin embargo, fue más crítica con la actitud de la concursante: "Es que a ella a estas alturas del programa tendría que estar ubicada y decir no soy artista, no soy cantante, pero es verdad que es muy querida por el público y da el show. Sé la Silvia Abril, la semana pasada volvió y no ganó, a ella siempre la ponían un 4, pero hacía lo que mejor sabe hacer".

Nuria quiso saber si Yenesi contaba con el sentido del humor suficiente para tomarse estas cosas con deportividad. De este modo, la respuesta de Pilar Vidal fue contundente: "Pues yo creía que tenía más y no tiene. Tiene más Esperansa Grasia para mi gusto, ella no lo tiene aún".