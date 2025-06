La comentada actuación de Leire Martínez que ha emocionado en 'Tu Cara Me Suena'

La octava gala de 'Tu Cara Me Suena' ha estado marcada por la emoción, las sorpresas y una invitada muy especial: Leire Martínez. La cantante, conocida por su trayectoria como vocalista de La Oreja de Van Gogh, se subió por primera vez al escenario del programa. Lo hizo para interpretar su reciente tema "Mi nombre", en una actuación que no dejó a nadie indiferente.

Gracias a la casilla 'Original y copia', Ana Guerra tuvo la oportunidad de compartir escenario con Leire Martínez en un número preparado que recreaba el videoclip del sencillo. Más allá de la fidelidad visual y musical, la actuación destacó por la complicidad entre ambas artistas, que fue palpable desde el primer segundo. Al terminar, Ana Guerra se mostró visiblemente conmovida: "Yo quiero decir que he descubierto una artista sobre todo, aparte de talentosa, que lo sabemos todos, valiente y generosa. Gracias, Leire, por estar a mi lado esta noche".

Manel Fuentes no quiso dejar pasar la ocasión para destacar la carrera de Leire Martínez al frente de La Oreja de Van Gogh: "Formas parte de la historia". "Has sacado este temazo con toda la fuerza, toda la energía y toda la bondad tuya que llevas encima", añadía también el presentador de 'Tu Cara Me Suena'.

| Atresmedia

Por su parte, Chenoa valoró el mensaje y la conexión artística: "Creo que Ana ha captado perfectamente lo que se quiere decir, con el valor que se tiene que decir. Ha compartido una energía femenina maravillosa, con mucho respeto entre artistas, y eso entre mujeres, que ahora mismo está de moda, tiene que seguir y mantenerse durante toda nuestra vida".

El momento más emotivo llegó cuando Chenoa improvisó una línea de uno de los éxitos de La Oreja de Van Gogh y dedicó unas palabras que tocaron a todos. "¿Sabes qué pasa, mi amor? ¿Sabes qué pasa? Que siempre serás bienvenida a este lugar", decía. Leire Martínez respondió con una declaración sincera de admiración por los concursantes: "me parecéis todos, todas unos superhéroes".

"¿Te apuntarías a la siguiente edición de 'Tu cara me suena'?", preguntó Flo sin rodeos. Además, Manel Fuentes aprovechó para revelar entre bambalinas: "La hemos perseguido mucho, porque la queremos mucho".