La brillante actuación de Melani de la que todo el mundo habla en 'Tu Cara Me Suena'

La octava gala de 'Tu cara me suena' vivió uno de sus momentos más impactantes hasta la fecha gracias a la actuación de Melani García. La joven artista volvió a dejar huella en el escenario, firmando una imitación espectacular de Beyoncé. Esta no solo le valió su segunda victoria en 'Tu Cara Me Suena', sino también la ovación unánime del jurado y el entusiasmo del público.

En esta ocasión, Melani García se enfrentó al enorme reto de reproducir el icónico show de la Superbowl protagonizado por la artista estadounidense. Un reto que superó con creces, desplegando una puesta en escena explosiva al ritmo de "Crazy in love", repleta de fuerza vocal, movimientos milimétricos, coreografía exigente y un dinamismo visual que incluyó varios cambios de vestuario.

El jurado no tardó en rendirse ante la calidad de su interpretación en 'Tu cara me suena'. La mesa al completo coincidió en puntuar con doces a Melani García, elevándola así a lo más alto del ranking semanal con 48 puntos.

| Atresmedia

La emoción se apoderó de Àngel Llàcer, que no dudó en elogiar el talento de Melani: "Tú sabes que ya llevamos muchos años aquí, pero lo que tú haces es de otro planeta. Calcas a la perfección a los artistas, la artista a la que has imitado hoy es una diosa, y te has convertido en una diosa. No has sido Beyoncé, has superado a Beyoncé".

Chenoa continuó la valoración con palabras de admiración: "Ha sido un show en toda regla, sin nada que envidiar. Creo que has estado a la altura en todos los ingredientes habidos y por haber".

"Yo ya te veo como un artista internacional porque tienes todos los ingredientes para poder triunfar. Para empezar eres muy perfeccionista, tienes mucho talento, pero el talento mal manejado no va a ningún lado. Tú tienes disciplina, porque todo lo que has hecho, cada paso, cada gesto, cada intención, estaba muy medida, muy estudiada y sobre todo muy trabajada. Aplaudo mucho esta actuación porque es un gran trabajo", valoraba Chenoa en 'Tu cara me suena'.

Lolita también se unió a la lluvia de elogios, emocionada por el impacto de la interpretación: "Eres una grandísima artista con 17 años que tienes. Lo único que te pido, y quiero que me lo prometas es que no vas a cambiar a peor, siempre a mejor. Que esto no se te suba a la cabeza y sobre todo que siempre que subas a un escenario siempre des lo mejor como lo has dado hoy. Eso te va a enseñar a crecer cada día un poco más. Te doy mi sincera enhorabuena, eres una artista".