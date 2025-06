La respuesta clara y directa de Gloria Camila a las acusaciones de Sofía Suescun

El regreso de Gloria Camila Ortega a la televisión ha generado más ruido del esperado. Después de un tiempo alejada de la pequeña pantalla, la hija de Ortega Cano ha reaparecido como colaboradora en 'Tardear' y 'Fiesta' en Telecinco. Sin embargo, su vuelta no ha sido bien recibida por todos, especialmente por Kiko Jiménez, su expareja, y Sofía Suescun, actual pareja del andaluz.

Mientras Gloria Camila y Kiko Jiménez comparten colaboraciones en 'Fiesta', Sofía Suescun ha retomado su actividad televisiva en 'Socialité', donde se encarga de una sección centrada en 'Supervivientes'. La situación, cargada de tensión, ha dado pie a que la joven cuestione públicamente el regreso de Gloria Camila a una cadena que, según ella, tanto la ha hecho sufrir.

"Es curioso que quieras ir al lugar donde dices que te han tratado mal, en este caso Kiko. No es muy lógico. Yo no voy para coincidir con una persona que me ha tratado mal y al lugar donde supuestamente has denunciado a una persona", declaraba Sofía Suescun, dejando clara su incomodidad con la presencia de Gloria Camila en Telecinco.

Lejos de esquivar la polémica, Gloria Camila ha respondido con claridad y sin rodeos a Sofía Suescun. En declaraciones a Europa Press, ha dejado claro que no piensa dejar que nadie condicione su trayectoria profesional: "A ver si me van a decir dónde puedo trabajar y dónde no. Es una cadena, es amplia y recibe a todo el mundo, igual que ella también ha vuelto, entonces bueno. Todos volvemos al final".

Además de su actividad televisiva, Gloria Camila también atraviesa un momento personal sereno, centrada en su relación con el cantante Álvaro García. Aunque él prefiere mantenerse alejado de la atención mediática, la joven asegura que ambos saben gestionar bien la diferencia de exposición: “Cada uno está enfocado en lo suyo, ¿no? Y tampoco queremos mezclar porque al final él tiene su trayectoria artística, y bueno, es diferente a todo lo que es mi mundo de prensa, de corazón. Y todo, pero bueno, todo bien”.