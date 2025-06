Ana Rosa Quintana dice lo menos pensado de las audiencias de 'La Familia de la Tele'

La andadura de 'La Familia de la Tele' en La 1 parece está cerca de llegar a su fin. El nuevo programa, que nació con la ambición de ser un gran revulsivo para la franja vespertina de la cadena pública, no ha logrado conquistar a la audiencia. Aunque TVE todavía no lo ha hecho oficial, parece que el final de 'La Familia de la Tele' podría ser inminente.

Desde que empezaron a circular los rumores, han sido muchos los comentarios, pero faltaba una voz significativa: la de Ana Rosa Quintana. La periodista de Telecinco ha hablado por primera vez sobre el formato que reúne a María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano, entre otros antiguos colaboradores de 'Sálvame'. Un formato que ha intentado competir contra su antiguo programa, un formato de su productora, 'Tardear', que ha estado siempre, a excepción de un día, por encima de 'La Familia de la Tele'.

En declaraciones exclusivas a El Televisero, Ana Rosa Quintana ha mostrado cierta empatía hacia el equipo de 'La Familia de la Tele'. "A mí me da pena por la gente que trabaja en el programa, que han sido compañeros míos, por los redactores y por toda la gente", ha dicho la presentadora. Una frase que, lejos de alimentar viejas rivalidades, suena más a gesto de compañerismo que a ajuste de cuentas.

| Mediaset

Ana Rosa Quintana también ha reflexionado sobre las dificultades que tiene un formato para sobrevivir fuera de su ecosistema natural. "Hay cadenas que tienen una historia y un público determinado. A lo mejor para ellos su sitio era más Mediaset que La 1", ha dicho, sugiriendo que el fracaso del programa podría tener más que ver con la ubicación que con el contenido.

Aunque no compiten en el mismo horario, Ana Rosa Quintana ha confesado que el regreso de sus antiguos compañeros no pasó desapercibido en Telecinco. "Estábamos preocupados porque era una competencia que conocemos de gente con mucho talento. Pero bueno, así es la tele, hoy estás, mañana no estás, mañana estás en otro sitio", sentenciaba la presentadora de Telecinco.