Belén Esteban estalla en público contra 'Socialité' tras negarse a grabarla

La noche prometía ser una fiesta musical con la parada madrileña de la gira "La Bruja, la Niña y El Dragón" de Lola Índigo. Sin embargo, una figura inesperada acaparó todos los focos antes de que comenzara el espectáculo: Belén Esteban. La colaboradora de 'La Familia de la Tele' protagonizó un tenso encontronazo con el equipo de 'Socialité' que no pasó desapercibido.

Nada más llegar a la alfombra roja, Belén Esteban se dirigió con gesto serio a los medios. Sin previo aviso, se plantó delante de las cámaras visiblemente molesta y lanzó un mensaje directo a los reporteros de Mediaset. "Quiero que me graben todos ¿Dónde están mis compañeros de 'Socialité'? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis?", comenzó diciendo.

Según denunció, el equipo de 'Socialité' habría recibido órdenes expresas de no grabar ni entrevistar a antiguos colaboradores de 'Sálvame'. Lejos de calmarse, Belén Esteban continuó elevando el tono, dejando patente su indignación con una mezcla de tristeza y orgullo. "¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿quién da la orden de no grabarnos?", preguntaba.

| TVE

"Creo que hemos dado 14 años de nuestra vida. Qué injusto. Vosotros no tenéis la culpa. No voy contigo ni contra ti. Me da pena decir esto, pero quiero que lo grabe la gente", expresó los periodistas que escuchaban en silencio.

"Qué injusto que os hayan prohibido que me grabéis a mí, he dado 14 años de mi vida, que he ganado mucho dinero, pero más han ganado ellos, Telecinco y la productora. Me parece tan feo. Quiero que lo grabéis. Grabarlo. Lo siento por vosotros, no tengo nada en contra de vosotros os lo juro. Perdonarme", decía.

Finalmente, Belén Esteban cerró su alegato con un gesto conciliador, acercándose al equipo de 'Socialité' entre palabras de perdón y afecto: “Es tan feo que digáis que no me grabáis. Te pido perdón a ti y tus compañeros, porque no tienes la culpa. ¡Qué hemos hecho los de 'Sálvame'! He ganado mucho dinero, pero ellos han ganado tres o cuatro veces más que yo. Os doy un aplauso a mis compañeros que no os dejan grabar y quiero que todo el mundo aplauda. Me parece muy mal y te voy a dar un beso, porque no tenéis la culpa”.