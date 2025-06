La noticia que da un giro de 180º al futuro de Ibrahim Al Shami en 'La Promesa'

Lo que debía ser una celebración llena de alegría en el bautizo de Andrés y Rafaela acabó convirtiéndose en una jornada marcada por el drama. En un giro inesperado, Adriano, personaje de Ibrahim Al Shami en 'La Promesa', se convirtió en el protagonista del evento al poner su vida en peligro por salvar la de Lisandro.

La tensión estalló cuando Eugenia, que tenía prohibido asistir debido a su delicado estado mental, apareció armada en plena ceremonia. Su objetivo: el duque de Carvajal y Cifuentes, pero, antes de que pudiera consumar su amenaza, Adriano se interpuso y recibió el disparo. Un acto impulsivo, valiente y cargado de significado que no ha dejado a nadie indiferente en 'La Promesa'.

Afortunadamente, el esposo de Catalina se encuentra fuera de peligro y se recupera ya en palacio. Su gesto heroico no ha pasado desapercibido para Lisandro, quien ahora ha expresado su gratitud: "El otro día ejecutaste el mayor acto de generosidad que he presenciado nunca. Eres un valiente y quería agradecértelo porque, al fin y al cabo, te debo la vida".

| RTVE

Sin embargo, el reconocimiento del duque fue más allá de lo simbólico para el personaje de Ibrahim Al Shami en 'La Promesa'. En un momento que dejó a todos sin aliento, Lisandro anunció un gesto sin precedentes: "Como muestra de mi agradecimiento y generosidad he querido tener contigo un gesto a la altura del tuyo o, por lo menos, intentarlo: me complace informaros a tu esposa y a ti de que he escrito a Su Majestad para pedirle que os conceda el título de condes de García y Luján".

La sorpresa fue absoluta tanto para Adriano como para Catalina, que no esperaban semejante honor. ¿Decidirán aceptar este nuevo título nobiliario? ¿Qué consecuencias traerá este nombramiento en la ya convulsa vida en el palacio de 'La Promesa'?

En audiencias, durante el mes de mayo,'La Promesa' consiguió máximo histórico promediando un 14,4% de cuota y 1.012.000 seguidores. La serie, que subió cuatro décimas de share respecto al mes de abril, lideró su franja en todos sus capítulos. Además, fue la opción más vista entre los jóvenes de 13 a 24 años y adultos de 45 años en adelante y también lideró en doce de las quince comunidades.