Comunicado de María Patiño ante el incierto futuro de 'La Familia de la Tele'

La situación de 'La Familia de la Tele' sigue envuelta en incertidumbre. Tras su retirada temporal de la parrilla de La 1 por cuestiones informativas, el programa tiene previsto regresar este lunes 16 de junio. No obstante, TVE estaría valorando seriamente poner fin al formato, apenas un mes después de su estreno.

Pese a estos rumores, desde TVE no se ha emitido ningún comunicado oficial. La falta de confirmación ha llevado a que varios miembros del equipo compartan su desconcierto. Muchos han asegurado que no han sido informados de forma directa sobre ningún cambio en el futuro de 'La Familia de la Tele'.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido Inés Hernand, presentadora de 'La Familia de la Tele' junto a María Patiño y Aitor Albizua. "No tengo ninguna información oficial que venga desde un canal que sea vinculante a nivel contractual, por lo tanto una sigue yendo a su puesto de trabajo, hasta que me entere de otra cosa contraria. Evidentemente, yo también estoy leyendo noticias que han aparecido online, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial. Así es que eso puedo decir. En cualquier cosa, agradecida siempre con las oportunidades", ha explicado.

| RTVE

A esta reacción se ha sumado ahora la de María Patiño, que hasta el momento se había mantenido en silencio. A través de sus stories en Instagram, la periodista ha compartido una reflexión en la que no menciona directamente la posible cancelación del espacio.

Sin embargo, sí reivindica la trayectoria del proyecto y el esfuerzo de todo el equipo: "Aposté y no perdí. No es un acto de vanidad, es una vez más una reflexión real. Ante un bloqueo informativo y con el apoyo fundamental de los productores y la profesionalidad del equipo rompemos barreras inimaginables a través de medios no tradicionales".

En su mensaje, María Patiño también ha querido subrayar el impacto y recorrido del formato, más allá de su emisión en TVE. "Llegar a Netflix, conquistar YouTube, tener el apoyo de TEN y lograr la oportunidad de RTVE. Tú decides mi destino como espectador, pero no minas mis ganas de volver a entrar en tu salón", concluye.