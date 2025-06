Emma García estalla como nunca antes y manda a la mierda a una invitada de 'Fiesta'

La tarde del sábado en 'Fiesta' dejó uno de los momentos más tensos y emotivos que se recuerdan en el programa. El espacio de Emma García abordó el estremecedor testimonio de Mónica Pont, que se sinceró sobre su infancia marcada por la violencia de su padre. La entrevista, originalmente emitida en 'Tardear', mostró a la modelo rota al recordar episodios de maltrato familiar.

"Cuando mi padre llegaba a casa, era terrible, todas las noches había gritos y violencia física. Creo que mi padre no quería que fuésemos felices", confesó entre lágrimas. Sus palabras, cargadas de dolor, incluían un hecho gravísimo: la agresión a su madre, a la que su padre llegó a romperle ambas piernas.

De este modo, 'Fiesta' invitó a su madre Teresa y a su hermana Eva, que, lejos de apoyar a Mónica Pont, cargaron duramente contra ella. Eva, visiblemente alterada, llegó a decir que su hermana es una "mentirosa patológica" y minimizó los hechos denunciados: "Mi hermana siempre exagera". Incluso quiso corregir a Pont afirmando que su padre solo le rompió una pierna a su madre, no las dos.

| Mediaset

Emma García, visiblemente incómoda, intervino con firmeza en 'Fiesta' para frenar ese intento de restar gravedad al testimonio. "Perdóname, pero en este caso no es importante si fueron una o dos piernas, es el hecho en sí de lo que ocurrió", dijo entonces, zanjando la discusión. Más tarde, la propia Teresa confirmó no solo la agresión física, sino también abusos sexuales por parte de su marido, reforzando la crudeza del relato.

Pese a todo, Eva insistió en deslegitimar a su hermana y defender la figura paterna: "Mónica Pont no es la única víctima, mi hermana tiene la lágrima fácil". Sus palabras, que trataban de minimizar la violencia sufrida, terminaron por desbordar la paciencia de la presentadora: "Mi padre no es tan malo y horrible, ni Mónica tan buena. No todas las noches mi padre era horrible, ni todas las noches nos escondíamos, también había momentos felices".

Emma García no pudo quedarse callada. Indignada, lanzó una respuesta contundente ante lo que consideró una justificación intolerable: "Eva, con que esto ocurra una sola vez, ya es terrible, por favor".

El momento de mayor tensión llegó cuando Eva acusó a 'Fiesta' de posicionarse sin conocer la verdad: "No paráis de apoyar a Mónica sin tener realmente la información". Fue entonces cuando Emma García, desbordada por la tensión acumulada, reaccionó como nunca antes en plató: "Mira Eva, vete a la mierda ya. ¡Qué pesada eres!".