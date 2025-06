Pepe del Real sentencia la tercera expulsión de Damián Quintero de 'Supervivientes'

'Supervivientes' ya tiene a sus cuatro finalistas: Montoya, Anita Williams, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi. Tras la expulsión de Damián Quintero, los participantes ya preparan su viaje a España para llegar a Telecinco en el helicóptero. El nombre de los cuatro finalistas y el expulsado ha sido comentado por los colaboradores de 'Vamos a ver'.

De este modo, Adriana Dorronsoro era la primera en abrir el debate: "Me emocioné en casa y todo. Me gustan mucho los cuatro finalistas, creo que son muy buenos y han sido grandes concursantes todos". "También se lo merecía Damián, que ha sido un gran concursante y se merecía llegar a la final porque lo ha hecho muy bien y ha aguantado", opinaba Alejandra Rubio

"Damián se ha ido dos veces, ha vuelto, ha enmendado sus errores y se ha dado cuenta de que por el camino que iba mal, pero ya está. Son solo cuatro", añadía Pepe del Real. "Es más duro estar fuera, pensar que vas a ver a tu familia y que vas a volver a tu casa, y volver a entrar, que irte ahora", opinaba Alejandra Prat.

| Mediaset

"Damián ha sido un concursante muy peculiar, con una personalidad muy marcada que ha gustado y no, pero no se ha cortado en ser radical en muchos momentos. Tanto Damián como Borja tienen una dificultad añadida y es que eran anónimos, al menos para mucha gente que no ve 'La Isla de las Tentaciones'. No son personajes famosísimos, que tienen que luchar para hacerse un hueco, tener protagonismo y ganarse el voto del público", decía Sandra Aladro

"Borja ha pasado desapercibido al lado de Damián, que lo ha dado todo, ha sido un descubrimiento", mantenía Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

Por su parte, Alexia Rivas ha cerrado el debate destacando el nombre que echa de menos en la gran final de 'Supervivientes': "El que falta en esta final es Pelayo. Era completo porque pescaba y hacía todo en la isla, se metía en jaleos de manera natural. Prefiero estar en la calle con la imagen de Pelayo que dentro con la imagen de otros".