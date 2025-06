El pronóstico sobre 'Supervivientes' de Alessandro Lequio que afecta a Damián Quintero

Cada vez son menos los concursantes que siguen en la isla de 'Supervivientes'. A menos de una semana para la final, Álvaro Muñoz Escassi, Borja González y Damián Quintero se juegan la última expulsión. Los dos salvados llegarán en helicóptero a España, junto a Anita y Montoya, que ya son finalistas de 'Supervivientes'.

"Creo que se va Escassi", arrancaba Pepe del Real el debate sobre 'Supervivientes' en 'Vamos a ver'. "Espero que Escassi se quede porque creo que como supervivientes ha sido la bomba. Cuando se ha equivocado ha sido el único que de verdad ha pedido perdón", opinaba, por su parte, Carmen Borrego.

Alejandra Prat también apuntaba a la expulsión del jinete: "Los tres han sido muy buenos supervivientes. Es una salida muy complicada y más a la altura del programa en el que estamos. Yo creo que va a salir Escassi porque los seguidores de Montoya no van a perdonar que no tuvieran más química".

| Mediaset

"Borja no pidió perdón, que es la diferencia. Ahí estaban metidos Pelayo, Borja y Escassi y Borja no ha pedido perdón", recordaba Carmen Borrego. "Pero es más sibilino y a Montoya no le importa tanto la ofensa de Borja como la de Escassi", defendía Pepe del Real.

"No ha pedido perdón en la palapa, pero se lo debe haber pedido porque la relación que tienen ahora es cordial", añadía Alejandra Prat en 'Vamos a ver'. Sin embargo, Joaquín Prat defendía a Borja González: "No tengo tan claro que tuviese que pedir perdón, porque esta historia la crean Pelayo y Escassi".

"Ojo Damián, que no habláis de él...", apuntaba Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver'. "Damián igual se cuela, porque es el superviviente que ha sabido poco a poco reinventarse, pedir perdón. Fue el primer expulsado y regresó. Es un tío que rema a favor de obra, porque mirad lo que ha hecho rapándose la cabeza", opinaba Pepe del Real.

Finalmente, Alessandro Lequio hacía una predicción sobre la final: "Si se cuela en la final, que van a ser tres solo, y creo que el tercero será Damián. Si van los dos, Anita y Montoya, Damián tiene una posibilidad muy seria de ganar".