Alexia Rivas predice el futuro de Anita en 'Supervivientes' tras lo visto en directo

Los concursantes de 'Supervivientes' se enfrentaron este martes a una de las dinámicas más duras: la mesa de las tentaciones. Una de las más perjudicadas fue Anita, que por conseguir varias recompensas fue capaz de cortarse casi de forma completa su melena. Este tema ha sido debatido en 'Vamos a ver', con los colaboradores muy divididos.

"Dándole una vueltecita al corte igual sí. Para los hombres nuestra melena, a no ser que tengas un pelazo... Pero para ellas...", arrancaba Joaquín Prat el debate sobre 'Supervivientes' en 'Vamos a ver' viendo el corte de Anita. "Antes que ese corte me lo rapo, pero yo me habría quedado en el hombro", añadía Adriana Dorronsoro.

Sin embargo, Sandra Aladro confirmó que ella sí se arriesgaría: "El pelo crece", ante la defensa de Antonio Rossi: "Puede hablar porque tiene hijos y el último corte es el corte con el que más le tienta". "A mí si me dicen que es una videollamada con mi madre tampoco lo hago, nos vemos en dos semanas", opinaba, por su parte, Giovanna González sobre 'Supervivientes'. Una opinión que compartía Adriana Dorronsoro: "Se van a ver en una semana, yo tampoco lo haría".

| Mediaset

"Anita con esto que hizo ayer ha demostrado valentía, que es una gran superviviente y para mí tiene mucho mejor encarada la final con esto que ha hecho. Está hecha un cristo, parece Cristóbal Colón, yo me cogería la baja", opinaba Alexia Rivas en 'Vamos a ver'. Por la misma línea apuntaba Joaquín Prat: "Si quieres ganar 'Supervivientes' es ir a por todas en cada oportunidad que te dan".

"Cuando falta pocos días ya da igual la lasaña, la llamada y todo eso. Lo que importa es seguir ganando seguidores de cara a la foto final. Cortarte el pelo de esa manera que, por cierto, 45 centímetros es un montón, hace que la audiencia empatice contigo. Le queda fantástico", opinaba también Alessandro Lequio.

"Es una concursante que va a por todo, lo ha puesto todo, el físico, sus penas, su pelo, lo ha puesto todo en el concurso.Ya no puede poner más", añadía Sandra Aladro. "Solo por ese corte de pelo ya tendría que ganar", sentenciaba Adriana Dorronsoro, cerrando el debate en 'Vamos a ver'.