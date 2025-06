Alessandro Lequio sentencia ahora la actitud de Anita y Montoya en 'Supervivientes'

Parece que la paz ha llegado a la isla de 'Supervivientes'. A menos de una semana de la final, los concursantes han dejado atrás sus rencillas para intentar convivir en tranquilidad los últimos días. Un cambio de actitud que no ha gustado a los colaboradores de 'Vamos a ver'.

"El buen rollismo no me ha gustado, los concursantes no se han mojado nada, ahora todo el mundo quiere llegar a la final con todo el mundo", arrancaba el debate Giovanna González. En la misma línea opinaba Alexia Rivas: "No puede ser que te estés matando con todo el mundo, que eso era tremendo, y cuando llega el momento de mojarse dicen 'ay no, Escassi'".

"Parecéis nuevos, en la última semana existe un buen rollismo que está ausente durante el resto del concurso. La última semana, cuando todos se van a volver el mismo día, todo es de maravilla. De hecho, se repartían la comida con todo el mundo y ya les daba igual porque ven la puerta de salida", sentenciaba Antonio Rossi.

| Mediaset

"Ellos dos tienen claro que son las estrellas del reality, mientras Montoya intenta empatizar, Anita no oculta su desprecio a la mayoría de los concursantes. Le da igual, ya sabe que uno va a ganar", opinaba Alessandro Lequio. "Ya les da igual, ya tendrán los enfrentamientos después", añadía Antonio Rossi.

"Escassi dijo que no se montaría en el helicóptero con Montoya, que prefería no llegar a la final. Y ahora como tiene que comer le parece bien y ahora quiere", sacaba a la luz Giovanna González en 'Vamos a ver'. "Ya han intimado, han ido a la letrina juntitos, han pasado cositas...", bromeaba Alessandro Lequio sobre 'Supervivientes'.

Sin embargo, Adriana Dorronsoro apoyaba el cambio de actitud de los concursantes: "Eso es lo mejor, que todos se lleven bien, porque quieren llegar a la final juntos". "Eso lo criticaban de Carmen y Makoke. Aquí tenemos dos varas de medir, porque se iban a la calle y eran muy malas por llevarse bien en la final", sentenciaba Alexia Rivas.

"No es el mismo momento de concurso, aquí ya les da igual 'Supervivientes'. Quieren verse en Madrid montarse en el helicóptero", concluía Pepe del Real el debate en 'Vamos a ver'.