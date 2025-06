Jorge Javier Vázquez ya apunta al primer concursante del próximo 'Supervivientes'

Tras casi 100 dias de aventura y a escasos días de conocer el nombre del ganador de 'Supervivientes 2025', Telecinco ya está pensando en la siguiente edición. Y es que durante la gran semifinal del concurso, Jorge Javier Vázquez ha realizado la primera invitación formal para viajar a Honduras en 2026.

Todo sucedía cuando Makoke pisaba el plató de 'Supervivientes' y se reencontraba con algunos de sus amigos y familiares. Ademas de Gonzalo (su novio) y Javier Tudela, su hijo, llamaba la tención la aparición de una íntima amiga de la concursante. Ella era Arancha de Benito, ex-pareja del futbolista Guti y madre de Zayra Gutiérrez, quien fue concursante hace un año.

Invitación formal para 'Supervivientes 2026'

La mujer entraba para abrazar y recibir a su gran amiga, aunque Jorge Javier Vázquez la interpelaba para hacerle una pregunta directa. "Oye, Arancha, ¿el año que viene vas tú, no?", apuntaba el de Badalona, ante la emoción de Makoke. En un principio, la presentadora se mostraba incómoda con la pregunta y trataba de evadirla.

| Mediaset

"Después de ver su concurso... me cago de miedo", explicaba Arancha, tratando de esquivar el tema. Sin embargo, tanto el presentador como su amiga le insistían en que debía hacerlo. Ante esto, Jorge Javier volvía a advertirla. "Esto es una invitación formal, eh. ¿Quieres ser concursante de 'Supervivientes '2026'?", preguntaba.

"¿Por qué no?", soltaba entonces la presentadora, entre risas y el vitoreo del público presente. También de su gran amiga Makoke, que la animaba asegurando que ella podía "con eso y más". Dicho y hecho, el presentador lo ha dado como confirmación oficial y zanjaba el tema asegurando que ya "tienen a la primera concursante".

Sin embargo, el catalán no dejaba el asunto aquí y más adelante volvía a ofrecer otra invitación a otro de los presentes en plató. Esta vez, Jorge Javier Vázquez se dirigía a Cristian Toro, piragüista olímpico y defensor de Damián Quintero durante la edición. Tras la expulsión del karateka, el presentador ha querido dedicarle unas palabras de ánimo a su defensor con una coletilla final que nadie esperaba. "El año que viene te toca a ti, eh", añadía el presentador, en tono jocoso.

El deportista de élite no se negaba a la idea, aunque tampoco parecía muy convencido y terminaba no pronunciándose en claro. Sin embargo, no sería la primera vez de Cristian en televisión y tampoco en Telecinco, pues ya pasó por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en 2012.