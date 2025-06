Alessandro Lequio señala el verdadero futuro de Anita y Montoya tras 'Supervivientes'

Ya ha acabado 'Supervivientes', pero Anita Williams y Montoya siguen dando mucho que hablar en los platós de televisión.Fuera de la isla, todas las miradas se centran en cómo será su relación a partir de ahora. Este asunto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', con algunas informaciones exclusivas sobre la pareja.

"Esta mañana han estado haciéndose los dos el reconocimiento médico que se hacen todos los concursantes de 'Supervivientes' cuando vuelven. En estos momentos se encuentran Anita y Montoya juntos de compras con Madrid. Hay una relación cordial, no se llevan mal como han dicho, pero no hay una relación amorosa", explicaba Kike Calleja.

"Parece que hay un interés por parte del entorno de Anita de dar una información que no es real. En la final se saludaron las familias, a la madre de Montoya la saludó, pero al padre no, porque no le conoce. Cada uno se fue con sus respectivas familias, Montoya no durmió en el hotel del equipo y Anita se fue de marcha con sus primos", añadía el colaborador.

| Mediaset

De este modo, Antonio Rossi contradecía a Kike Calleja: "Lo que se contó es que fueron testigos todos sus compañeros. No es cuestión de que el entorno de Anita, es que Anita, en primera persona, narró su disgusto con Montoya en las instalaciones de Telecinco". Y es que 'Vamos a ver' reveló un episodio en el que Montoya no habría saludado a Anita Williams en el desayuno en el hotel tras la final de 'Supervivientes'.

"La familia quiere que vaya a Utrera, pero Montoya ha estado tres meses, le guste más o menos a sus padres, conviviendo con Anita", sentenciaba Pepe del Real.

"Los dos llegaron a 'Supervivientes' enfrentados, se juntaron como alianza y ahora que están fuera optaran por lo que es más conveniente. La familia de Montoya piensa que su hijo es la gallina de los huevos de oro y que Anita es una garrapata que solo quiere chuparle el dinero. Pero Anita ya no necesita para nada a Montoya, puede volar sola y creo que lo hará", concluía Alessandro Lequio sobre el futuro de la pareja tras 'Supervivientes'